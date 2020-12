89% ārvalstu komersantu filiāļu joprojām nav atklājušas savus patiesos labuma guvējus

Ar šā gada 1. jūliju spēkā stājušies grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā paredz, ka līdz 2021. gada 1. janvārim patiesos labuma guvējus jāatklāj arī Latvijā reģistrētajām ārvalstu komersantu filiālēm un pārstāvniecībām. Šobrīd Latvijā reģistrētas 676 ārvalstu komersantu filiāles, bet no tām informāciju par patiesajiem labuma guvējiem reģistrējusi vien retā. "Lursoft" izpētījis, ka uz šā gada 1. decembri patiesos labuma guvējus nebija norādījušas 604 ārvalstu komersantu filiāles, tie ir 89,35% no kopējā skaita. Jāatgādina, ka šiem subjektiem iespēja izpildīt likuma prasības ir līdz 1. janvārim, jo pretējā gadījumā, to neizdarot, filiāle var tikt izslēgta no reģistra.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Izpētot to ārvalstu komersantu filiāļu datus, kuras vēl nav sniegušas informāciju par saviem patiesajiem labuma guvējiem, pētījumā secināts, ka sestā daļa no tām reģistrētas pēdējo divu gadu laikā. Šogad vien reģistrētas 38 ārvalstu komersantu filiāles, kuras līdz šim nav sniegušas ziņas par saviem patiesajiem labuma guvējiem. Piemēram, šogad maijā reģistrētā lietuviešu "We Block UAB" filiāle Latvijā. Lai arī reģistrēta vien neilgi pirms likuma grozījumu stāšanās spēkā, filiāle nav norādījusi savus patiesos labuma guvējus. "We Block UAB" Latvijas filiāle nodarbojas ar dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecību, un novembra beigās tā bija uzkrājusi 24,78 tūkstošu eiro lielu nodokļu parādu.

Analizējot ārvalstu komersantu filiāļu datus, redzams, ka tieši tuvējo kaimiņvalstu – Lietuvas un Igaunijas – uzņēmumi ir visaktīvākie filiāļu reģistrētāji Latvijā. "Lursoft" izpētījis, ka no tām 604 ārvalstu komersantu filiālēm, kuras līdz šim nav paziņojušas patiesos labuma guvējus, 150 pārstāv uzņēmumus no Igaunijas, bet vēl 115 – no Lietuvas. Filiāles Latvijā arī reģistrējuši uzņēmumi no Ķīnas, Portugāles, Honkongas u.c. valstīm.

Visbiežāk ārvalstu komersantu filiāles Latvijā nodarbojas ar datorprogrammēšanu, kā arī būvniecību un nekustamā īpašuma izīrēšanu un pārvaldīšanu. Savukārt lielāko nodokļu maksātāju vidū starp visām ārvalstu komersantu filiālēm izvirzījusies datorprogrammēšanas nozarē strādājošā "Accenture" Latvijas filiāle. VID sniegtā informācija liecina, ka "Accenture" nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā 2019. gadā pieauguši līdz 24,54 miljoniem eiro. Filiāle pagājušajā gadā nodarbinājusi 1614 darbiniekus. Jānorāda, ka nodarbināto skaits "Accenture" Latvijas filiālē ar katru gadu pieaug,2016. gadā tie bijuši 917 darbinieki, 2017. gadā – 1210 nodarbinātie, bet 2018. gadā – jau 1496 darbinieki.

Kopumā, pēc "Lursoft" aprēķiniem, visas ārvalstu komersantu filiāles, kuras līdz šā gada 1. decembrim vēl nebija atklājušas savus patiesā labuma guvējus, 2019. gadā kopā nodokļos valsts kopbudžetā samaksājušas 95,41 miljonus eiro. To vidū 16 ārvalstu komersantu filiāles katra nodokļos aizvadītā gada laikā samaksājusi vairāk nekā vienu miljonu eiro. Minētās filiāles pērn kopā ar darba vietām nodrošinājušas teju četrus tūkstošus darbinieku, tāpēc var uzskatīt, ka to izslēgšana no reģistra vai pat darbības apturēšana uz laiku varētu būtiski ietekmēt gan klientus un piegādātājus, gan darbiniekus.

Kā jau iepriekš minēts, visām ārvalstu komersantu filiālēm līdz 2020. gada beigām Uzņēmumu reģistrā jānorāda informācija par saviem patiesajiem labuma guvējiem, vai arī pretējā gadījumā tām draud izslēgšana no reģistra. Tiesa, atsevišķu filiāļu turpmākā darbība jau šobrīd ir apturēta vai apgrūtināta, jo, kā liecina pētījums, tām reģistrēta darbības izbeigšana, saimnieciskās darbības apturēšana.

Pēc apkopotās informācijas, saimnieciskā darbība šobrīd apturēta 46 jeb nepilniem 8% no visām ārvalstu komersantu filiālēm, kas nav reģistrējušas savus patiesos labuma guvējus. Daļai no tām reģistrēti arī nodokļu parādi. Lielākais nodokļu parādnieks starp visām ārvalstu komersantu filiālēm ir kompānijas "Duty Free Trading LLP" filiāle Latvijā. Šā gada 8. oktobrī VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde pieņēmusi lēmumu par filiāles saimnieciskās darbības apturēšanu, nosakot, ka no šā gada 16. oktobra tā vairs nevar veikt darījumus. Kompānijas "Duty Free Trading LLP" filiāles Latvijā nodokļu parāds novembra beigās sasniedza jau 2,07 miljonus eiro. Filiāle, kas nodarbojas ar pārtikas produktu, dzērienu un tabakas nespecializētās vairumtirdzniecību, pērn nodarbināja vienu strādājošo.

Jāteic, ka vairāk nekā 1000 eiro liels nodokļu parāds reģistrēts 57 ārvalstu komersantu filiālēm, savukārt to kopējais nodokļu parāds uz šā gada 7. novembri veidoja 3,45 miljonus eiro.

Runājot par apgrūtinājumiem, 22 ārvalstu komersantu filiālēm reģistrēti arī nodrošinājumi. Tie lielākoties paredz liegumu veikt filiāles reorganizāciju, reģistrēt komercķīlas vai tās pārjaunot, kā arī reģistrēt komercreģistrā filiāles slēgšanu, kā tas ir "Nordic Toolbox" Latvijas filiāles gadījumā. VID piemērotais nodrošinājums filiālei reģistrēts pagājušā gada maijā, savukārt kopš šā gada janvāra filiālei vairs nav aktuālu amatpersonu. Jānorāda, ka šobrīd no visām ārvalstu komersantu filiālēm, 29 nav aktuālu amatpersonu, tāpēc to pilnvērtīga darbība jau tagad faktiski ir apgrūtināta, savukārt vēl daļai filiāļu darbība varētu tikt izbeigta tuvākajā laikā, ja tās nebūs izpildījušas likuma prasības un reģistrējušas savus patiesos labuma guvējus.

Jāatgādina, ka līdz šā gada beigām ārvalstu uzņēmumiem un organizācijām, kas Latvijā reģistrējušas savas filiāles vai pārstāvniecības, ir jāatklāj patiesos labuma guvējus. Gadījumā, ja tas netiks izdarīts, filiāle vai pārstāvniecība, Uzņēmumu reģistram uzsākot vienkāršotās likvidācijas procesu, tiks izslēgta no reģistra. Tas nozīmē, ka situācijās, kad uzņēmuma klientu vai piegādātāju lokā ir atrodamas ārvalstu komersantu filiāles, obligāti jāveic to pārbaude, pārliecinoties, vai tās ir paziņojušas savus patiesos labuma guvējus.

Dati apkopoti uz 01.12.2020.