'Adugs' turpina ražošanu, lai saglabātu darbavietas

"Uzņēmums šajās dienās pārvar spēcīgu stresa testu un pat digitālā laikmeta linča tiesu, tomēr vienlaikus saņemam arī daudz atbalsta vārdus: gan no darbiniekiem, gan sadarbības partneriem, piemēram, izejvielu piegādātājiem. Uzņēmums izmeklēšanas gaitā nodrošina institūcijām visu nepieciešamo informāciju. Mūsu rīcībā ir informācija, lai noraidītu izvirzīto apsūdzību un pierādītu, ka darba apstākļi visiem darbiniekiem bija vienādi un atbilstoši Latvijas likumdošanas normām. Katrs pasūtījums, ko tagad saņemam, mums ļauj saglabāt darbavietas," norāda SIA "Adugs Production" attīstības vadītāja Anna Lencberga.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jau vēstīts, ka aizdomās par cilvēku tirdzniecību Latgales konditorejas uzņēmumā Valsts policija (VP) aizturējusi un tiesa apcietinājusi uzņēmēju Jāzepu Zukulu, kurš ir konditorejas izstrādājumu ražotāja "Adugs" valdes priekšsēdētājs. VP bija saņēmusi informāciju no kādas ārvalsts vēstniecības par to, ka vairāki Latgalē bāzēta konditorejas uzņēmuma darbinieki ir ziņojuši par piespiedu darbu. Līdz ar to mazumtirgotāji, tai skaitā, "Maxima Latvija", "Rimi" un citi, reaģējot uz ziņām medijos par "Adugs" pārkāpumiem, apturējuši sadarbību ar šo uzņēmumu,

Komentējot tirdzniecības ķēžu paziņojumu par sadarbības apturēšanu, Lencberga saka: "Mēs pilnībā saprotam un respektējam mūsu sadarbības partneru biznesa ētikas principus, tomēr aicinām nepaļauties uz publiski izplatītajām spekulācijām un skandaloziem apgalvojumiem. Mudinām balstīties uz faktiem, objektīvi izvērtēt situāciju, lai pieņemtu konstruktīvus un nesasteigtus lēmumus par turpmāko sadarbību. Augstu vērtējam ilglaicīgo un veiksmīgo partnerību ar daudziem tirdzniecības jomas pārstāvjiem – kopīgiem spēkiem mūsu produkti ir kļuvuši tik populāri un pieprasīti, ka no veikalu plauktiem tie pazūd ātri. Arī pašlaik pieprasījums kāpj, un mūsu ražošanas jaudas ļauj nodrošināt līdz 2000 tonnām produkcijas mēnesī."

Viņa gan piebilst – lai turpinātu nodrošināt biznesa ritmu un procesu nepārtrauktību visos līmeņos, situāciju jārisina ar vēsu prātu, balstoties uz pārbaudītiem faktiem, lai neieslīgtu pieņēmumu virpulī, kas var būt degradējošs jebkuram biznesam. Tas ilgtermiņā var apdraudēt vairāk nekā 270 darbinieku nākotni uzņēmumā, kā arī desmitiem darbavietu piegādātāju uzņēmumos.

Uzņēmuma vārdā Lencberga kategoriski noraida izvirzītās apsūdzības un apliecina, ka "Adugs Production" ir veicis visas nepieciešamās darbības, ko nosaka Latvijā spēkā esošie normatīvi saistībā ar ārvalstu darbinieku nodarbināšanu:

- darbiniekiem, par kuriem ir strīds, oficiāli tika noformētas darba vīzas un uzturēšanās atļaujas, nokārtojot visas nepieciešamās procedūras NVA;

- tika parakstīti darba līgumi un veikta visa darba līgumos paredzētā samaksa gan darba alga, gan VSOAI, gan IIN;

- nekādā veidā netika ierobežotas viņu tiesības pārvietoties, ko varētu apliecināt daudzi Līvānu iedzīvotāji;

- tika nodrošināti vienādi darba apstākļi un vienādas prasības visiem 278 rūpnīcā nodarbinātajiem;

- gadījumā, ja no kādu darbinieku darba algas tika veikti ieturējumi, tad tas notika Darba likuma 79. pantā noteiktajā kārtībā.

Lencberga norāda, ka uzņēmumā ir veiktas vairākas Valsts darba inspekcijas pārbaudes, kurās nav konstatēti pārkāpumi. Uzņēmumā ierādās arī Valsts robežsardzes darbinieki, lai pārbaudītu, vai attiecīgie darbinieki uzņēmumā atrodas un veic darbu. Visu augstāk minēto uzņēmums var dokumentāli apliecināt.

""Adugs Production" iestājas par stingriem kvalitātes kritērijiem. Higiēnu, drošības noteikumu ievērošanu un prasības par darbu kvalitāti izvirzām gan uzņēmumā kopumā, gan vienādā apmērā visiem darbiniekiem," piebilst Lencberga. Pašlaik uzņēmums velta visus spēkus, lai likuma kārtībā cīnītos par savām tiesībām uz taisnīgu situācijas izvērtēšanu gan juridiski, gan publiski.

"Esam uz sadarbību vērsti, lai nosargātu darbavietas un lai līdzīga rakstura paņēmieni, izmantojot likumu nianses, nākotnē netiktu vērsti pret citiem Latvijas darba devējiem, kas ir īpaši svarīgi šajā ārkārtīgi sarežģītajā vīrusslimības laikā," komentē Lencberga.