'Agro Kaķenieki' piesaista trīs miljonu eiro aizdevumu

"Luminor" banka piešķīrusi finansējumu trīs miljonu eiro apmērā vienai no lielākajām slaucamo govju fermām Latvijā SIA "Agro Kaķenieki". Saņemto aizdevumu uzņēmums galvenokārt plāno izmantot lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei un skābbarības krātuvju būvniecībai.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ar saņemto bankas finansējumu augkopības un piena lopkopības uzņēmums SIA "Agro Kaķenieki" iegādājies papildu 109 hektārus lauksaimniecības zemes. Vienlaikus par piešķirtajiem līdzekļiem tiks veikta skābbarības tvertņu un arī kūtsmēslu krātuves izbūve.

SIA "Agro Kaķenieki" ir viens no lielākajiem ganāmpulkiem Latvijā ar 1605 liellopiem, no tiem 883 ir slaucamās govis. Šobrīd uzņēmums apsaimnieko kopumā 2046,4 hektārus lauksaimniecības zemes, no kuriem 81,92 hektāri ir saimniecības īpašumā, 100.35 hektāri tiks vēl iegādāti, savukārt pārējā zeme 1931,58 hektāru platībā tiek nomāta.

"Papildu lauksaimniecības zemes iegāde gan paplašinās saimniecības teritoriju, gan ļaus mums pašiem efektīvāk iegūt lopbarībai nepieciešamās izejvielas. Svarīgs solis turpmākai uzņēmuma attīstībai ir arī skābbarības krātuvju izbūve, tādējādi uzlabojot liellopiem nepieciešamās barības uzglabāšanas apstākļus. Jaunu kūtsmēslu krātuvju būvniecība dos iespēju uzglabāt kūtsmēslus atbilstoši noteiktajām vides prasībām," norāda SIA "Agro-Kaķenieki" valdes priekšsēdētājs Vasilijs Pravdivecs.

Foto: "Luminor"/Publicitātes foto

"Piena ražošana veido ievērojamu daļu no kopējās Latvijas lauksaimniecības produkcijas vērtības, turklāt lielākā daļa jeb aptuveni 60 % nozarē saražotās produkcijas tiek eksportēta. Lai arī piensaimniekus skāra pandēmija, piemēram, samazinoties eksporta apjomiem un piena iepirkuma cenām, nozarei ir izdevies palikt stabilai, kas varētu būt skaidrojams ar to, ka palielinājās pieprasījums pēc piena produktiem. Mēs ticam nozares perspektīvai, tāpēc turpinām atbalstīt gan lauksaimniekus, gan lopkopjus un piensaimniekus dažādos veidos," saka "Luminor" Korporatīvā departamenta vadītāja Ilze Zoltnere.

SIA "Agro Kaķenieki" ir augkopības un piena lopkopības uzņēmums, kas savu darbību uzsācis 1998. gadā. Uzņēmums atrodas Dobeles novada, Annenieku pagasta, Kaķeniekos un ir viena no lielākajām reģiona fermām. Uzņēmuma saražotais piens gandrīz pilnā apjomā tiek eksportēts uz ārvalstīm, savukārt augkopības produkcija tiek realizēta tepat, Latvijā.

Foto: "Luminor"/Publicitātes foto

Dati par uzņēmumu:

SIA "Agro Kaķenieki"

Reģistrācijas datums: 06.02.1998.

Darbības veidi: Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība); Piena lopkopība

Apgrozījums (2019. gadā): 3 724 182 eiro

Peļņa pēc nodokļiem (2019. gadā): 234 825 eiro

Darbinieku skaits (2019. gadā): 56

Valde: Vasilijs Pravdivecs

Īpašnieki: Viktors Ņikitins, Vasilijs Pravdivecs

Patiesais labu guvējs: Vasilijs Pravdivecs