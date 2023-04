Aicina mājsaimniecības atrast izdevīgāko dabasgāzes tirgotāju

Ministru kabineta sēdē otrdien apstiprināti noteikumi par pilnīgu dabasgāzes tirgus atvēršanu no šā gada 1. maija. Klimata un enerģētikas ministrija (KEM) aicina ikvienu dabasgāzes lietotāju rūpīgi iedziļināties dabasgāzes tirgotāju piedāvājumos un izdarīt izvēli, ņemot vērā katra patēriņa paradumus.

Ministrijā skaidro, ka dabasgāzes tirgus pilnīga atvēršana paredz, ka tie mājsaimniecību lietotāji, kas līdz 1. maijam nebūs paspējuši noslēgt līgumu ar kādu no dabasgāzes tirgotājiem, saskaņā ar Enerģētikas likumā noteikto, no 1. maija automātiski (bez papildus darbībām no lietotāju puses) saņems universālo pakalpojumu no iepriekšējā pakalpojuma sniedzēja.

Universālais pakalpojums veidots pēc līdzības ar elektroenerģijas mazumtirgus atvēršanu 2015. gadā. Šis pakalpojums paredz nemainīgu cenu sešus mēnešus un tiesības izbeigt līgumu, nemainot cenu. Šim pakalpojumam tirgus atvēršanas sākumperiodā ir arī noteikti maksimālās cenas griesti, kas nodrošina nemainīgu cenu lietotājam ilgtermiņā neatkarīgi no pakalpojuma sniedzēja.

Šis pakalpojums ir izveidots, lai ikvienam dabasgāzes lietotājam būtu iespēja pakāpeniski un pārdomāti, izvērtējot savu dabasgāzes patēriņu, atrast sev piemērotāko tirgotāju. Katram tirgotājam, kas uzsāk darbu mājsaimniecības segmentā, ir pienākums piedāvāt universālo pakalpojumu.

Par konkrētiem piedāvājumiem dabasgāzes mazumtirgū KEM aicina interesēties pie dabasgāzes tirgotājiem, savukārt, citu neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju (SPRK), kas ir dabasgāzes tirgus uzraudzības iestāde.

Šobrīd mājsaimniecību segmentā ir teju 380 tūkstoši gazificētu objektu. No tiem nedaudz vairāk par 300 tūkstošiem ir lietotāji, kas dabasgāzi izmanto ēdiena pagatavošanai. Pārējie – ūdens uzsildei un apkurei. No visiem mājsaimniecībām, šobrīd aptuveni 360 tūkstoši ir lietotāji, kuri turpina izmantot publiskā tirgotāja pakalpojumu un kuriem tiek rekomendēts pārskatīt savus līgumus.

Kopumā grozījumi Enerģētikas likumā paredz dabasgāzes tirgus atvēršanas pabeigšanu, kas tika uzsākta jau 2017. gadā, mājsaimniecību iesaisti dabasgāzes tirgū, izmaiņas dabasgāzes tirgotāju pienākumos attiecībā uz pakalpojuma piedāvājumiem, izslēgt jēdzienus “saistītais lietotājs” un “publiskais tirgotājs”, tā vietā ieviešot jēdzienu "universālais pakalpojums".