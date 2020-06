'airBaltic' atsāks lidojumus uz deviņiem jauniem galamērķiem

Pēc visu nepieciešamo atļauju saņemšanas Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" laika periodā no 15. jūnija līdz 7. jūlijam plāno atsākt tiešos lidojumus no Rīgas uz deviņiem iecienītiem vasaras atpūtu galamērķiem – aviosabiedrība lidos no Rīgas uz Dubrovniku, Rijeku un Splitu Horvātijā, Barselonu Spānijā, Nicu Francijā, Larnaku Kiprā, Romu, Katāniju un Milānu Itālijā, portālu "Delfi" informēja kompānijā.

"airBaltic" izpilddirektors Martins Gauss norāda: "Daudzas Eiropas valstis atkal atvērs robežas tūristiem. Cilvēki atsāk plānot vasaras brīvdienas vai tikai īsu ceļojumu pēc ilgāka laika, kad ceļošana nav bijusi iespējama. Tāpēc dažus no populārākajiem vasaras galamērķiem mēs atveram agrāk, nekā bija plānots".

"airBaltic" cieši sadarbojas ar atbildīgajām institūcijām, sekojot līdzi situācijai, kā arī ir elastīga, lai vajadzības gadījumā pielāgotu lidojumu grafiku. Pasažieriem pirms ceļojuma ir jāpārbauda ceļojuma noteikumi un lidostu ierobežojumi oficiālajās vietnēs vai vietējās vēstniecībās. Noteikumi strauji mainās un atšķiras dažādās valstīs, tāpēc pasažieriem vienmēr jāpārliecinās, ka viņi ir iepazinušies ar jaunāko informāciju.

Šobrīd "airBaltic" veic tiešos lidojumus no Rīgas uz Tallinu, Viļņu, Oslo, Frankfurti, Amsterdamu, Helsinkiem, Minheni, Berlīni un Hamburgu. Lidsabiedrība drīzumā atsāks lidojumus arī uz Vīni, Diseldorfu, Parīzi un Kopenhāgenu. "airBaltic" piedāvā vairākus tiešos lidojumus no Tallinas un Viļņas.

Pilns lidojumu grafiks un biļetes ir pieejamas "airBaltic" mājaslapā. Papildus tam ir pieejams pagaidu piedāvājums, kas sniedz iespēju jaunajām rezervācijām, kas veiktas līdz 2020. gada 30. jūnijam, mainīt lidojuma datumu bez papildu maksas. Tikai viena datuma maiņa ir atļauta.