'airBaltic' pārdevusi 'Boeing 737' lidojumu simulatoru

Latvijas nacionālā lidsabiedrība "airBaltic" kādam Francijas uzņēmumam pārdevusi "Boeing 737" lidojumu simulatoru, informē "airBaltic" pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vienlaikus kompānijas pārstāvji norādīja, ka atbilstoši līgumam "airBaltic" nevar atklāt pārdošanas summu vai citas darījuma detaļas.

"Noslēdzot apmācību ar "Boeing 737" simulatoru, mēs spēsim nākotnē iegādāties un uzstādīt otru mūsdienīgo "Airbus A220" lidojumu simulatoru," pauda "airBaltic" operatīvās vadības direktors Pauls Cālītis, norādot, ka "airBaltic līdz 2024.gada sākumam lidojumus veiks ar 50 "Airbus A220-300" lidmašīnām.

"airBaltic" meitassabiedrība "Air Baltic Training" izmantoja "Boeing 737" lidojumu simulatoru kopš uzņēmuma izveides 2010.gadā. Šajā laikā ar to veikti vairāk nekā 50 000 apmācību stundu, augstāko noslodzi sasniedzot 2018.gadā, kad tas visu gadu tika izmantots vairāk nekā 85% no komerciāli pieejamā laika. Kopumā to apmācībām izmantojuši 44 dažādi uzņēmumi.

2019.gada beigās "Air Baltic Training" ieviesa "Airbus A220" lidojumu simulatoru.

Jau vēstīts, ka "Air Baltic Training" pagājušajā gadā strādāja ar 3,105 miljonu eiro apgrozījumu un 57 907 eiro zaudējumiem.

Savukārt "airBaltic" koncerns pērn strādāja ar 142,6 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 72% mazāk nekā gadu iepriekš, bet koncerna zaudējumi pieauga 29 reizes un sasniedza 264,6 miljonus eiro. "airBaltic" grupā ietilpst mātessabiedrība "Air Baltic Corporation" un meitasuzņēmumi SIA "Baltijas kravu centrs", AS "Aviation Crew Resources", SIA "Air Baltic Training" un SIA "Loyalty Services".

Latvijas valstij pieder 96,14% balsstiesību "airBaltic" kapitālā, bet finanšu investoram, Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsenam piederošajam "Aircraft Leasing 1" - 3,86%.