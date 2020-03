'airBaltic' pēc trim nedēļām samazinās reisu skaitu uz Milānu

Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" nolēmusi uz laiku no 23. marta līdz 31. maijam samazināt reisu skaitu no Rīgas uz Milānu.

Kā portālu "Delfi" informēja "airBaltic" izpilddirektors Martins Gauss, pēdējo dienu laikā uzņēmums ir novērojis būtisku īstermiņa rezervāciju kritumu uz Milānu, tādēļ pieņemts lēmums samazināt reisu skaitu.

"Lai arī īstermiņā pieprasījums pēc ceļojumiem uz Milānu un Veronu pēdējās dienās ir samazinājies, mēs novērojam, ka interese par ceļojumiem uz Itāliju, jo sevišķi vasaras mēnešos, saglabājas augstā līmenī. Vasaras sezonā "airBaltic" plāno atjaunot sezonālos lidojumus uz Katāniju, Olbiju un Venēciju," sacījis Gauss.

Laika periodā no 23. marta līdz 31. maijam "airBaltic" turpinās piedāvāt lidojumus no Rīgas uz Milānu divas reizes nedēļā, līdzšinējo četru reižu vietā. Pasažieri, kuri jau veikuši rezervācijas ietekmētajiem reisiem uz Milānu no 23. marta līdz 31. maijam, tiks pārcelti uz citiem lidojumiem. Turklāt pasažieriem tiks piedāvāta iespēja mainīt savas ietekmētās rezervācijas bez maksas uz citiem "airBaltic" galamērķiem šajā apkārtnē – Cīrihi, Ženēvu, Minheni vai Vīni.

"airBaltic" šobrīd plāno, ka līdz 23. martam lidojumi no Rīgas uz Milānu un Veronu tiks veikti saskaņā ar plānoto grafiku.

Pasažierus aicinām sekot līdzi atbildīgo veselības iestāžu rekomendācijām, un vienlaikus pieturēties pie regulāras roku mazgāšanas un citiem pamata higiēnas pasākumiem. Atbilstoši Pasaules Veselības organizācijas paustajam, iespējamība saslimt ar infekcijas slimībām lidojumu laikā ir ļoti zema. Lai risku mazinātu, organizācija aicina pasažierus, kuri ir slimi, atlikt lidojumu līdz atveseļošanās laikam.