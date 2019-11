'AJ Power Recycling' iegādājies 'Latvijas zaļo fondu'

AS "AJ Power Recycling" noslēgusi līgumu ar SIA "Latvijas zaļais fonds" īpašniekiem par 100% uzņēmuma kapitāldaļu iegādi. Novembra sākumā pabeigts arī uzņēmumu apvienošanās process, kas ļaus "AJ Power" paplašināt pakalpojumu klāstu, informē "AJ Power Recycling". Darījuma summa šobrīd netiek atklāta.

2019. gada 1. novembrī tika noslēgts apvienošanas process, kā rezultātā "AJ Power Recycling" ir pārņēmis visas SIA "Latvijas zaļais fonds" saistības ar klientiem, pakalpojumu sniedzējiem un Valsts vides dienestu.

"Noslēgtā vienošanās par kapitāldaļu iegādi ļaus "AJ Power Recycling" veikt nopietnas investīcijas atkritumu pārstrādē un attīstīt šķirošanas procesus, kas ir ļoti būtisks elements Dabas resursu nodokļa (DRN) administrēšanā," skaidro "AJ Power" uzņēmumu grupas vadītājs Roberts Samtiņš.



Uzņēmumu grupas "AJ Power" ilgtermiņa plānos ietilpst darbības paplašināšana jaunos virzienos, tai skaitā videi kaitīgu preču apsaimniekošanā, kur šobrīd aktuālākais ir riepu reģenerācija, piemēram, izmantojot nolietotās riepas enerģijas ražošanai. Tāpat Valsts vides dienests ir pagarinājis līgumu ar "AJ Power Recycling" par izlietotā iepakojuma un vienreizlietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmu laika periodam no 2020. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim, kas uzņēmumam ļaus attīstīties iepakojuma preču apsaimniekošanā.

Uzņēmumu grupa "AJ Power" šobrīd piedāvā piecu veidu pakalpojumus – elektroenerģiju, dabasgāzi, saules enerģiju, dabas resursu nodokļa apsaimniekošanas sistēmu un enerģētikas projektu īstenošanu. SIA "Latvijas zaļais fonds" ir stabils nozares uzņēmums, kas darbojas iepakojuma un videi kaitīgu preču apsaimniekošanas nozarē. Tas, līdzās citiem pakalpojumiem, ir viens no "AJ Power" uzņēmumu grupas attīstības virzieniem.

SIA "Latvijas zaļais fonds" ir ražotāju atbildības sistēma, kas dibināta pēc Latvijas ražotāju iniciatīvas, lai nodrošinātu atbrīvojumu no Dabas resursu nodokļa maksājuma un veidotu risinājumus atkritumu apsaimniekošanā.

"AJ Power" ir Latvijā lielākā privātā vietējā kapitāla enerģētikas uzņēmumu grupa, kas darbojas kopš 2014. gada. Uzņēmumu grupā ietilpst SIA "AJ Power", AS "AJ Power Gas", SIA "Cactus", AS "AJ Power Solar" un AS "AJ Power Recycling". "AJ Power" uzņēmumu grupas apgrozījums 2018. gadā bija 44,6 miljoni eiro.