Akciju cenas kāpj, mazinoties bažām par koronavīrusu

Akciju cenas pasaulē trešdien turpināja kāpumu un Volstrītas indeksi sasniedza jaunus rekordus, tālāk mazinoties bažām par jaunā koronavīrusa "Covid-19" plašu ietekmi uz ekonomiku.

Investorus iedrošināja tas, ka jaunu "Covid-19" gadījumu skaits samazinājās otro dienu pēc kārtas.

Tirgos optimismu veicināja arī ASV Federālās rezervju sistēmas (FRS) vadītāja Džeroma Pauela izteikumi, kurš savā liecībā ASV Kongresam atkārtoja visumā optimistisku ASV ekonomikas prognozi, apstiprinot, ka ir maza interese celt procentlikmes.

Visi trīs galvenie ASV biržu indeksi noslēdza tirdzniecības sesiju ar jauniem rekordiem.

Tirgi arī sāka pievērst uzmanību ASV politikai pēc tam, kad galēji kreisais senators Bērnijs Sanderss uzvarēja demokrātu priekšvēlēšanās Ņūhempšīrā.

"Mēs pārspējam visus rekordus. Glāze ir pavisam pilna ar visu, ko tirgi varētu gribēt," sacīja "Meeschaert Financial Services" analītiķis Gregorijs Volohins.

Eiropas akciju tirgos Frankfurtes biržas indekss pieauga līdz rekordlīmenim, bet Parīzes biržas indekss sasniedza šīgada augstāko līmeni.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien pieauga par 0,9% līdz 29 551,42 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,7% līdz 3379,45 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,9% līdz 9725,96 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien pieauga par 0,5% līdz 7534,37 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 palielinājās par mazāk nekā 0,1% līdz 13 700 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 kāpa par 0,8% līdz 6104,73 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien pieauga par 3,4% līdz 51,66 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 4,1% līdz 56,24 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien kritās no 1,0916 līdz 1,0873 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2952 līdz 1,2956 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 109,79 līdz 110,09 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 84,28 līdz 83,89 pensiem par eiro.