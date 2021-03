Akciju cenas pieaug pēc optimistiskiem ekonomikas datiem

Akciju cenas ASV un Eiropā piektdien pieauga pēc tam, kad Vācijas, Lielbritānijas un ASV ekonomikas dati sniedza optimistiskāku prognozi pasaules nozīmīgākajām ekonomikām.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Londonas, Parīzes un Frankfurtes biržu indeksi noslēdza tirdzniecības nedēļu ar kāpumu, ko sekmēja optimistiski Lielbritānijas mazumtirdzniecības dati un spēcīga Vācijas biznesa pārliecība.

ASV akciju kāpumu veicināja valdības dati, ka februārī nav bijušas inflācijas pieauguma pazīmes, kas mazināja bažas par ASV ekonomikas iespējamu pārkaršanu. Volstrītas indeksi "Dow Jones Industrial Average" un "Standard & Poor's 500" pieauga līdz jauniem rekordiem.

Naftas cenas palielinājās, noslēdzot nestabilu nedēļu.

"Optimisms par ekonomikas atkopšanos sekmē [biržu] indeksu pieaugumu pirms nedēļas nogales," sacīja OANDA analītiķe Sofija Grifitsa.

Vācijas "Ifo" institūta biznesa pārliecības indekss šā gada martā palielinājās līdz 96,6 punktiem salīdzinājumā ar 92,7 punktiem februārī, tādējādi reģistrēts straujāks kāpums par prognozēto.

ASV Tirdzniecības ministrija informēja, ka cenas februārī pieaugušas par 0,2%, tātad mazāk, nekā bija gaidāms. Tas mazināja bažas, ka valdības stimulu pasākumi var izraisīt inflāciju un piespiest Federālo rezervju sistēmu (FRS) pacelt procentlikmes ātrāk, nekā gaidāms.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" piektdien pieauga par 1,4% līdz 33 072,88 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 1,7% līdz 3974,54 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 1,2% līdz 13 138,73 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 piektdien pieauga par 1,0% līdz 6740,59 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 0,9% līdz 14 748,94 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,6% līdz 5988,81 punktam.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piektdien pieauga par 4,1% līdz 60,97 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 4,2% līdz 64,57 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru piektdien pieauga no 1,1764 līdz 1,1794 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,3734 līdz 1,3792 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 109,19 līdz 109,63 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 85,66 līdz 85,49 pensiem par eiro.