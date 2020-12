Apbalvoti labākie skolēnu mācību uzņēmumi

Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) pasākumā "Cits Bazārs" pasniegtas balvas labākajiem SMU deviņās nominācijās.

Līdz ar pulcēšanās ierobežojumiem šogad "Cits Bazārs" notika vēl nebijušā formātā – tiešsaistē. "Cits Bazārs" e–katalogā savus izstrādājumus piedāvāja 300 SMU no visas Latvijas un pasākuma laikā interneta vietni apmeklēja 45 000 pircēju.

Pasākumu organizē "Junior Achievement Latvia" (JA Latvia) sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA).

"Šogad skolēni ļoti veiksmīgi tika galā ar izaicinājumu – pievērst pircēja uzmanību un pirmo reizi pārdot izstrādājumus tikai internetā. Pārliecinājāmies, ka jaunā paaudze ir prasmīga digitālajā vidē un to apliecina gan skolēnu mācību uzņēmumu augstā aktivitāte sociālajos tīklos, gan "Cits Bazārs" e-kataloga apmeklētāju skaits. Īsā laikā esam integrējuši e- komercijas iespēju Skolēnu mācību uzņēmumu programmā, līdz ar to jaunie uzņēmēji caur šo izglītības metodi iegūst vēl vairāk," stāsta "JA Latvia" valdes priekšsēdētājs Jānis Krievāns.

Pasākuma ietvaros jauniešus vērtēja ne tikai pircēji, bet arī 51 pieredzējis profesionālis no uzņēmumiem, akadēmiskajām struktūrām, finanšu sektora un valsts pārvaldes, pasniedzot balvas deviņās nominācijās. "Cits Bazārs" laikā, no 10. – 14. decembrim, skolēni ar žūriju aizvadīja 457 tiešsaistes intervijas.

Nominācijā "'SMU biznesa potenciāls" vidusskolu grupā uzvarēja un balvu no LIAA saņēma SMU "Anti-V" no Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas. SMU saviem klientiem piedāvā dezinfekcijas līdzekli cietā agregātstāvoklī, kas dezinficē un mitrina roku ādu. Pamatskolu grupā šajā nominācijā par laureātu kļuva SMU "Kaķu un suņu rotaļlietas" no Carnikavas pamatskolas, kas piedāvā dažādus izklaides produktus mājdzīvniekiem.

Balvu no BA "Turība" kā "Sociāli atbildīgākais SMU" vidusskolu grupā ieguva SMU "Emondo" no Madonas Valsts ģimnāzijas, kas radījuši izglītojošu galda spēli par atkritumu šķirošanu un vides piesārņojumu, bet pamatskolu grupā – SMU "SoDaLiNa" no Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra, kas izgatavo atstarojošas rotaslietas.

Nominācijā "Tehnoloģiskās inovācijas produkts/pakalpojums" tika apbalvoti trīs laureāti no vidusskolu grupas un tie saņēma naudas balvas no "Printful" savas inovācijas tālākai attīstībai. Starp laureātiem ir SMU "No Gravity Charger" no Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas ar produktu - bezvadu lādētāju, kas uzlādes procesā levitē mobilo ierīci, SMU "SensDrums" komanda no Ventspils 2. vidusskolas un Ogres tehnikuma, kas radījuši elektroniskās bungas ar sensoriem, un SMU "Spoonable" no Valmieras tehnikuma, kas izstrādājuši daudzfunkcionālus galda piederumus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Kā "Labākā SMU pārdošanas komanda" starp vidusskolām sevi pierādīja un balvu no RTU Rīgas Biznesa skolas saņēma SMU "Dziedi silti" no Ikšķiles vidusskolas, kas radījis nošu mapes ar sildelementu koru dalībniekiem. Pamatskolu grupā šajā nominācijā izcēlies SMU "Lovely crafts" no Liepājas Raiņa 6. vidusskolas, kura komanda demonstrējusi izcilas pārdošanas prasmes, piedāvājot tamborētus priekšmetus – somas, groziņus, paliktnīšus u.c.

Balvu no LR Patentu Valdes nominācijā "Uz zināšanām balstīts SMU produkts/pakalpojums" starp vidusskolām izcīnījis SMU "Anti-V". Pamatskolu grupā triumfējis SMU "PaMa" no Bauskas Valsts ģimnāzijas, kas piedāvā pieneņu medu.

Nominācijā "Videi draudzīgs SMU produkts/pakalpojums" un balvu no "Swedbank" vidusskolu grupā izcīnījis SMU "Re - Grain" no Madonas Valsts ģimnāzijas, piedāvājot vienreiz lietojamus ēdamus traukus. Starp pamatskolām uzvarētāji ir SMU "drink&think" no Āgenskalna Valsts ģimnāzijas, kas gatavo videi draudzīgus niedru kokteiļsalmiņus.

"Sociālo mediju komunikācijas balvu" no "Draugiem group" vidusskolu grupā ieguva SMU "Šodiena Rītdienai" no Ogres 1. vidusskolas, piedāvājot dabai draudzīgu un vairākkārt izmantojamu auduma maisiņu. Pamatskolu grupā balvu saņēma SMU "Paulas_2" no Madonas Valsts ģimnāzijas ar vegānu našķu sausajiem maisījumiem. Šie uzņēmumi sevi pierādīja kā prasmīgākie sociālo mediju komunikācijā.

Kā labākais "SMU produkts/pakalpojums gatavs starptautiskajam biznesam" un balvu no "FactSet Latvia" vidusskolu grupā saņēma SMU "Wooden wheel" no Daugavpils Valsts ģimnāzijas, ražojot sienas statīvus velosipēdiem. Pamatskolu grupā vislabāk sevi parādīja SMU "Laces&Co" no Āgenskalna Valsts ģimnāzijas, kas ražo silikona šņores.

Šogad pirmo gadu tika apbalvoti uzņēmumi kategorijā "Labākais reklāmas video". Labāko reklāmu savam produktam – bezvadu lādētājam, bija izveidojis SMU "No Gravity Charger" no Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas. Pamatskolu grupā balvu ieguva SMU "FFB" no Limbažu 3. vidusskolas, kas ražo pirkstiņdēļus jeb fingerboards. Balvas uzvarētāji šajā kategorijā saņēma no tirdzniecības centra "Domina Shopping".