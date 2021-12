Aptauja: 49% Latvijas iedzīvotāju plāno dāvanas pirkt internetā

Gandrīz puse jeb 49% Latvijas iedzīvotāju dāvanas Ziemassvētkiem plāno iegādāties internetā, noskaidrojis tirdzniecības centrs internetā "220.lv" sadarbībā ar pētījumu kompāniju "Norstat Latvija". Tikmēr, vērtējot ģimenes locekļu prasmes par iepirkšanos tiešsaistē, aptaujas respondenti atzīst, ka ģimenē tās vislabākās ir bērniem un mammām, ko pārliecinoši uzsver respondenti vecumā virs 50 gadiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Analizējot aptaujas rezultātus, jāsecina, ka Ziemassvētku dāvanas internetā visvairāk plāno iegādāties iedzīvotāji vecumā no 18-29 gadiem jeb 65% no šīs vecuma grupas respondentiem, kā arī iedzīvotāji vecumā no 30-39 gadiem (61%), "220.lv" pārstāvji norāda.

Aptaujas dati rāda, ka 31% respondentu vēl līdz galam nav pieņēmuši lēmumu, vai pirkumus veiks klātienē vai tiešsaistē, kas, iespējams, ir skaidrojams ar mainīgo situāciju saistībā ar Covid-19 ierobežojumiem. Tikmēr 18% norāda, ka neiepirksies internetā, biežāk šādu atbildi minot iedzīvotājiem vecumā no 50-59 gadiem un 60-74 gadiem - attiecīgi 22% un 28%. Jāuzsver, ka digitālo iemaņu, tajā skaitā iepirkšanās internetā prasmes, pilnveidojamas tieši vecuma grupā virs 50 gadiem.

Tirdzniecības centra internetā "220.lv Marketplace" pārdošanas vadītājs Kārlis Ozols norāda, ka iepirkšanās tiešsaistē ir kļuvusi par stabilu iedzīvotāju paradumu. “Vēl pirms gada dati liecināja, ka mazāk par 30% ir gatavi dāvanas iegādāties internetā, kā arī krietni lielāks īpatsvars bija vērojams to vidū, kuri apsvēra iepirkšanos gan klātienē, gan tiešsaistē. Šogad redzam, ka iedzīvotāju vidū ir nostiprinājušies paradumi pāriet uz pirkumiem tikai on-line, kas liecina gan par digitālo prasmju pilnveidošanu, gan arī pozitīvu pieredzi, iespējams, praksē laužot nereti nepamatotās barjeras attiecībā uz specifisku produktu iegādi tiešsaistē,” saka Ozols.

Viņs arī vērš uzmanību uz to, ka jau šobrīd vērojama ļoti augsta pircēju interese par pirkumiem internetā. Līdz ar globālajām loģistikas problēmām, dāvanu iegādi nevajadzētu atlikt uz pēdējo brīdi.

“Nevar izslēgt, ka šogad sagaidāms preču deficīts atsevišķās kategorijās, jo šogad pircēji ir aktīvāki nekā citus gadus, ko pierādīja arī nesen notikusī Melnās piektdienas izpārdošana. Tās laikā vienas dienas ietvaros "220.lv" uzstādīja augstākos pārdošanas apjomus savā pastāvēšanas vēsturē. Šobrīd pirktāko preču augšgalā ierindojas ar Ziemassvētku dāvanām saistītas preces, piemēram, bezvadu austiņas, spēles, rotaļlietas, preces mājai un interjeram, ceļošanai un vēl citas. Vienlaikus jāuzsver, ka tieši datortehnikas un tehnoloģiju aksesuāru kategorijas var saskarties ar izaicinājumu nodrošināt preces vajadzīgajā apjomā,” stāsta Ozols.

Runājot par pircēju paradumiem, tie ar katru gadu mainās – pircēji arvien vairāk uzmanību pievērš preču kvalitātei un izcelsmei, kā arī, attīstoties tehnoloģijām, pielāgojas arvien inovatīvākiem pirkumu veikšanas procesiem. Piemēram, kaut arī interneta lietošanas paradumi ir ļoti auguši, joprojām ir jūtams jaunākās paaudzes augstais zināšanu un prasmju līmenis, kamēr citām paaudzēm digitālie pirkumi var sagādāt izaicinājumus. "220.lv" veiktajā aptaujā, lūdzot novērtēt, kam, domājot par Ziemassvētku dāvanu iegādi, no ģimenes locekļiem ir labākās prasmes, lai iepirktos internetā, ir secināts, ka tieši jaunākajiem ģimenes locekļiem piemīt labākas digitālās prasmes. Proti, 31% respondentu norādījuši, ka labākas prasmes, lai veiktu pirkumus tiešsaistē, ir bērniem, savukārt vēl 28% uzskata, ka mammām, kamēr par tēvu iepirkšanās prasmēm atzinīgs vērtējums izskan no 12% aptaujāto.

Raksturojot respondentu vērtējumu par digitālajām prasmēm, jāatzīst, ka dati nepārsteidz, jo ļoti bieži ģimenēs sievietes ir tās, kuras uzņemas rūpes par dāvanu iegādi, savukārt bērni ļoti bieži tehnoloģiju apguvē ir soli priekšā ikvienam pieaugušajam. “Tikmēr mums ir svarīgi arī sekot līdzi, kā mainās pirkuma grozu izvēles, no kā secinām, ka pircēji Latvijā aizvien vairāk priekšroku dod kvalitatīvām, inovatīvām un arī ilgtspējīgām precēm. Šīs tendences lēnām tiek pārmantotas no Skandināvijas tirgus un, domājams, ka nākotnē tikai pastiprināsies,” turpina Ozols.

Tiešsaistes aptauju veica "220.lv" 2021. gada novembrī sadarbībā ar pētījumu aģentūru “Norstat Latvija”. Kopumā aptaujā piedalījās 1000 ekonomiski aktīvi Latvijas iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 74 gadiem.