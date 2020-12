Arī 'Depo' pagarina darba laiku

Būvmateriālu un mājsaimniecības preču veikaliem "Depo" pagarināti veikalu darba laiki, informē uzņēmuma pārstāvji.

Rīgas veikalu darba laiks pagarināts līdz plkst. 24:00, savukārt veikalos ārpus Rīgas darba laiks pagarināts līdz plkst. 23:00.

Jau ziņots, ka vairāki Rīgas tirdzniecības centri paziņojuši par darba laika izmaiņām. No ceturtdienas, 17. decembra tirdzniecības centrs "Spice" darba dienās strādās no pulksten 8 līdz 22, savukārt lielveikala "Rimi" darba laiks paliek nemainīgs – no pulksten 8 līdz 23, informē tirdzniecības centrs. "Rīga Plaza" nolēmis pagarināt darba laiku un 17.-18. decembrī strādās no plkst. 9 līdz 22.

"Maxima" pagarinājusi atsevišķu veikalu darba laiku līdz pulksten 24, savukārt tirdzniecības centrs "Alfa", sākot ar otrdienu, nolēma pagarināt darba laiku līdz pulksten 22 (līdz tam līdz 21:00).