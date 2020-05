Ārkārtējās situācijas laikā pasažieru plūsma taksometros kritusies par 50-70%

Ārkārtējās situācijas laikā pasažieru plūsma taksometros ir kritusies par 50-70%, intervijā sacīja Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš.

Viņš teica, ka Autotransporta direkcija ir runājusi gan ar taksometru kompānijām, gan tīmekļa vietnēm, kuras darbību uzrauga, un visiem pasažieru skaits ir būtiski krities.

"Kritums ir 50-70% robežās. Tas atstāj iespaidu uz uzņēmumu ieņēmumiem un apgrozāmiem līdzekļiem. Tajā pašā licenču kartīšu skaits no mēneša uz mēnesi ir pat nedaudz pieaudzis," stāstīja Godiņš.

Vienlaikus viņš piebilda, ka jauna nianse, kas šajā laikā ir parādījusies, - taksometri iesaistās ēdiena piegādēs. Šajā gadījumā taksometru kompāniju priekšrocība ir tajā, ka tām ir dispečeru tīkls un atstrādāta prakse, kā apkopot un apkalpot pasūtījumus.

Savukārt, runājot par sūdzību par taksometra pakalpojumiem skaitu, Godiņš teica, ka to ir mazāk, jo cilvēki arī mazāk izmanto šos pakalpojumus.

"Vienlaikus mēs turpinām tam sekot līdzi, tostarp uzraugam tīmekļa vietnes. Jāsaka, ka arī nozarē viens uz otru pašlaik ļoti skatās un, ja kāda mašīna sniedz pakalpojumus bez licences kartītes vai vadītājs nav vadītāju reģistrā, ziņo Kontroles dienestam vai mums. Mēs to esam pārrunājuši gan ar "Yandex", gan "Bolt" un norādījuši, ka šādā gadījumā draud izslēgšana no reģistra," teica Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs, piebilstot, ka ir pieprasīts arī uzlabot kontroli pār to, kā personas iesaistās šajās tīmekļa vietnēs kā pakalpojumu sniedzēji.