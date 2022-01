Ārvalstu pamatkapitāls reģistrēts katram desmitajam uzņēmumam

2021. gada nogalē desmitajai daļai uzņēmumu bija reģistrēts ārvalstu pamatkapitāls, liecina "Lursoft" apkopotā informācija. Gada laikā šādu uzņēmumu skaits samazinājies par gandrīz 10%.

Pagājušajā gadā vien retajā nozarē pieaudzis uzņēmumu skaits, kuru pamatkapitālos reģistrēti ārvalstu ieguldījumi, atklāj pētījuma dati. Pozitīvas izmaiņas bija vērojamas tikai veterināro pakalpojumu, radio un televīzijas programmu izstrādes un apraides, kā arī gaisa transporta sektoros. Visās trīs pieminētās nozarēs audzis arī ieguldītāju skaits un ieguldītās summas.

Ggaisa transports ir tā nozare, kurā reģistrēts viens no augstākajiem ārvalstu kapitāla uzņēmumu īpatsvariem. "Lursoft" apkopotie dati atklāj, ka 2021.gada beigās nozarē bija reģistrēti 36 uzņēmumi, no tiem 18 ar ārvalstu kapitālu. Ieguldījumu apjoms gaisa transporta nozarē 2021.gada laikā audzis par 5,75%, sasniedzot 2,06 milj. eiro.

Kāpums kino, samazinājums ūdens transportā



Tikmēr straujākais ieguldījumu kāpums 2021.gadā reģistrēts kinofilmu, video filmu, televīzijas programmu un skaņu ierakstu producēšanā, kur 2020.gada beigās uzņēmumu pamatkapitālos bija uzkrāti 0,42 milj. eiro lieli ārvalstu ieguldījumi, bet aizvadītajā gadā to apjoms teju desmitkāršojies.

Šīs izmaiņas gan notikušas uz 2014.gadā reģistrētā SIA "Apollo Kino" pamatkapitāla palielināšanas rēķina, jo pērn sarucis gan nozarē strādājošo ārvalstu kapitāla uzņēmumu, gan arī pašu ieguldītāju skaits. "Lursoft" dati rāda, ka SIA "Apollo Kino", kam šobrīd reģistrēti trīs kinoteātri, igauņu "Apollo Kino OU" aizvadītajā gadā palielinājis pamatkapitālu no 2,8 tūkst. eiro līdz 3,8 milj. EUR. Pagājušā gada rudenī, neskatoties uz sarežģīto situāciju izklaides jomā, uzņēmums atklāja jaunu kinoteātri modes un izklaides centrā "Rīga Plaza" ar astoņām kinozālēm un 962 sēdvietām. Uzņēmums paredzējis atvērt jaunu kinoteātri arī tirdzniecības centrā "Domina".

Pretstats ir iekārtu un ierīču remonta un uzstādīšanas nozare, kur ārvalstu ieguldījumu apjoms, salīdzinot ar 2020.gadu, pērn sarucis uz pusi. "Lursoft" izpētījis, ka no visiem šajā nozarē reģistrētajiem uzņēmumiem, ar ārvalstu kapitālu ir nepilni 11%. Aizvadītā gada laikā nozarē strādājošo uzņēmumu skaits ar ārvalstu kapitālu sarucis par 8,72%, bet ieguldītāju – par 9,36%. Salīdzinot ar 2020.gadu, kad iekārtu ierīču remonta un uzstādīšanas nozarē strādājošo uzņēmumu pamatkapitālos ārvalstnieki bija ieguldījuši 3,10 milj. eiro, pagājušā gada beigās uzkrāto ieguldījumu apjoms bija sarucis līdz 1,53 milj. eiro.

Kritumu ietekmējusi AS "Tosmares kuģubūvētava" likvidācija. Pēc pēdējās pieejamās informācijas, uzņēmuma pamatkapitālā 1,41 milj. eiro bija ieguldījis Lielbritānijā reģistrētais "Seletrade Impex LLP". Pēdējo pārskatu AS "Tosmares kuģubūvētava" bija iesniegusi 2017.gadā. Tolaik uzņēmums strādājis ar 681,55 tūkst. eiro zaudējumiem. No 2018. gada līdz 2021.gadam ilga uzņēmuma maksātnespējas process.

Vēl straujāks uzkrātā ārvalstu ieguldījumu apjoma kritums 2021.gadā reģistrēts ūdens transporta nozarē. 2020.gada beigās nozares uzņēmumu pamatkapitālos ārvalstnieki bija ieguldījuši 7,44 milj. eiro, bet aizvadītā gada beigās tie bijuši vairs tikai 1,94 milj. eiro, kas gada laikā ir kritums par 73,95%. Ārvalstnieku ieguldījuma apjomu šajā nozarē pērn ievērojami ietekmēja SIA "LSC" pamatkapitāla samazināšana. Pēc "Lursoft" rīcībā esošās informācijas, uzņēmuma pamatkapitālu tā vienīgais dalībnieks, Nīderlandē reģistrētais "Vitol B.V." pagājušajā gadā samazināja par 5 milj. eiro, tam tagad esot 400 tūkst. eiro lielam. SIA "LSC" nodarbojas ar kuģu tehnisko un ekipāžu menedžmentu un kuģu drošības ekspluatācijas nodrošināšanu. Aizpagājušajā gadā uzņēmums apgrozīja 9,5 milj. eiro un guva 1,4 milj. eiro lielu peļņu.

Lielākie ārvalstu ieguldījumi uzkrāti finanšu jomā



Lielākie ārvalstu ieguldījumi 2021.gada beigās bija uzkrāti finanšu pakalpojumu nozares uzņēmumu pamatkapitālos. Pēc "Lursoft" apkopotajiem datiem, ārvalstu ieguldījumi reģistrēti teju trešdaļā no visiem finanšu pakalpojumu nozarē strādājošajiem uzņēmumiem. Kopējais ārvalstu ieguldījumu apjoms šīs nozares uzņēmumu pamatkapitālos 2021.gada beigās sasniedza jau 4,6 miljardus eiro, kas veido 40,63% no kopējās ārvalstnieku ieguldījumu summas Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos pagājušā gada izskaņā.

Otra nozare, kurā ārvalstnieku ieguldījumu apjoms uzņēmumu pamatkapitālos 2021.gada beigās pārsniedza vienu miljardu eiro, ir operācijas ar nekustamo īpašumu. Pēdējā gada laikā uzkrāto ārvalstu ieguldījumu apjoms šīs nozares uzņēmumu pamatkapitālos palielinājies par 3,6%, neskatoties uz to, ka gan uzņēmumu, kuros ieguldīti ārvalstnieku līdzekļi, gan arī pašu ieguldītāju skaits ir sarucis.

"Lursoft" izpētījis, ka aizvadītajā gadā viens no lielākajiem ārvalstu ieguldījumiem nozarē, kas nodarbojas ar nekustamo īpašumu operācijām, bijis SIA "Linstow" pamatkapitāla palielināšana. Norvēģu AS "Linstow" Latvijā reģistrētā uzņēmuma pamatkapitālu palielinājis no 25,9 milj. eiro līdz 68,15 milj. eiro. Jānorāda, ka SIA "Linstow" attīstītais tirdzniecības centrs "Origo" atzīts par labāko tirdzniecības centru Baltijas valstīs 2020.gadā.

Ārvalstu kapitāla pieaugumu nozarē veicinājušas arī izmaiņas SIA "Omnium Invest" dalībniekos. Līdz 2021.gada maijam SIA "Omnium Invest" vienīgais dalībnieks bija Justs Nikolajs Karlsons, bet pagājušā gada pavasarī 51,86% uzņēmuma kapitāldaļu nonākuši ASV reģistrētā "Omnium Holdings USA Trust" rokās. ASV kompānijas ieguldījums Latvijā reģistrētā uzņēmuma pamatkapitālā veido 28,64 milj. eiro. Neskatoties uz izmaiņām dalībniekos, SIA "Omnium Invest" kopējā pamatkapitāla apjoms palicis nemainīgs. Pēc "Lursoft" pieejamās informācijas, SIA "Omnium Invest" 100% apmērā pieder SIA "Omnium Apsardze". Vienlaikus jānorāda, ka izmaiņas SIA "Omnium Invest" dalībniekos nav ieviesušas izmaiņas tā patieso labuma guvēju sarakstā, jo SIA "Omnium Invest" caur ASV reģistrēto kompāniju pieder Karlsonu ģimenei.

TOP 10 nozares, kuru uzņēmumu pamatkapitālos 2021.gada beigās bija uzkrāti lielākie ārvalstu ieguldījumi:

1. Finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu: 4596,17 milj. eiro;

2. Operācijas ar nekustamo īpašumu: 1515,69 milj. eiro;

3. Vairumtirdzniecība: 483,07 milj. eiro;

4. Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana: 383,48 milj. eiro;

5. Mežsaimniecība un mežizstrāde: 369,16 milj. eio;

6. Finanšu pakalpojumu un apdrošināšanas darbības papildinošas darbības: 251,00 milj. eiro;

7. Telekomunikācija: 243,82 milj. eiro;

8. Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības: 200,90 milj. eiro;

9. Pārtikas produktu ražošana: 191,92 milj. eiro;

10. Ēku būvniecība: 188,06 milj. eiro.

TOP 10 nozares, kurās ir lielākais ārvalstu kapitāla uzņēmumu īpatsvars (%):

1. Gaisa transports: 50,00% no visiem nozarē reģistrētajiem uzņēmumiem;

2. Koksa un naftas pārstrādes produktu ražošana: 43,75%;

3. Azartspēles un derības: 37,14%;

4. Apdrošināšana, pārapdrošināšana un pensiju uzkrāšana: 32,65%;

5. Ar ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības: 31,82%;

6. Metālu ražošana: 31,25%;

7. Finanšu pakalpojumu darbības: 30,81%;

8. Darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar personālu: 28,52%;

9. Ūdens transports: 28,38%;

10. Vairumtirdzniecība: 25,01%.