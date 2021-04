AS 'Latgales Piens' – veiksmīgs gads ar peļņu

"Latgales piens" 2020. gadā ir apgrozījis 10,44 miljonus eiro, tā attīstību ietekmēja veiktās mārketinga un reklāmas kampaņas klientu piesaistīšanas jomā, kā arī ražošanas iekārtu modernizācijā ieguldītie līdzekļu gan pērn, gan arī iepriekšējos gados, informē Lursoft Klientu portfelis.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Rezultātā uzņēmums strādā ar peļņu. Pēc nodokļu nomaksas tas guvis 128,03 tūkst. eiro lielu peļņu.

AS "Latgales piens" strādā pie jaunu iespēju izpētes ar Eiropas Savienības fondu projektiem saistītajos jautājumos starptautiskās konkurētspējas veicināšanai, meklē jaunus sadarbības partnerus un noieta tirgus. Viens no galvenajiem mērķiem uzņēmuma attīstībā ir iekšējo vadības un kontroles procesu uzlabošana un pilnveide.

Lursoft dati rāda, ka AS "Latgales piens" reģistrēts 2001.gadā. uzņēmuma akcionārs ir AS "Preiļu siers", savukārt patiesais labuma guvējs – Jāzeps Šņepsts. Aizvadītajā gadā AS "Latgales piens" bija darba devējs 184 darbiniekiem.