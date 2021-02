Asociācija: aviācijā pirmskrīzes līmenis varētu atgriezties orientējoši 2024. gadā

Situācija aviācijas nozarē, pēc pašreizējām prognozēm, pirmskrīzes līmenī varētu atgriezties apmēram 2024. gadā, intervijā pauda Starptautiskās gaisa transporta asociācijas (IATA) reģionālais direktors Eiropā Raimonds Gruntiņš.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Viņš norādīja, ka iepriekš prognozes bija optimistiskākas, jomas ekspertiem aviācijas atlabšanu paredzot 2022. vai 2023. gadā, tomēr Covid-19 pandēmijas ietekme uz jomu ir lielāka, nekā iepriekš tika gaidīts.

Gruntiņš atzīmēja, ka pirmie, kas atkopsies, varētu būt iekšzemes lidojumi, sekos lidojumi Eiropas robežās, bet visvēlāk atkopsies starpkontinentālais lidojumu tirgus.

"Atkopšanās noteikti notiks šādā secībā: no sākuma tie būs vietējie lidojumi, tad reģionālie un tikai tad starpkontinentālie. Tādēļ arī pirmās atkopsies tās aviokompānijas, kuras var piedāvāt plašu iekšzemes reisu skaitu. To mēs jau ļoti labi redzam tādās valstīs kā Turcija vai Krievija. Grūti gan ir nodalīt, vai tās ir mazās vai lielās kompānijas. Galvenais ir, kāds ir to lidojumu tīkls," teica asociācijas pārstāvis.

Vienlaikus Gruntiņš atzina, ka ir grūti prognozēt Latvijas nacionālās lidsabiedrības "airBaltic" iespējas, precīzi nezinot kompānijā notiekošo, taču, ņemot vērā, ka "airBaltic" ir reģionālā lidsabiedrība, situācija varētu būt cerīga, jo tirgus, kurā aviokompānija strādā, noteikti atkopsies agrāk nekā starpkontinentālais tirgus.

Tāpat viņš uzsvēra, ka šobrīd visām aviokompānijām klājas grūti un lielākajai daļai Eiropas aviokompāniju būs nepieciešama atkārtota valstu intervence, ja tās vēlēsies saglabāt esošo aviācijas infrastruktūru.

Gruntiņš kopumā Latvijas situāciju nozarē vērtēja kā labu, kā galveno faktoru šādam vērtējumam minot to, ka "airBaltic" arvien eksistē, kas ļāva brīvāk rīkoties pandēmijas apstākļos, piemēram, aviokompānija nodrošināja aizsargmasku atvešana no Ķīnas, kā arī veica repatriācijas reisus, kamēr kaimiņvalstīm šis process bija grūtāk noorganizējams.