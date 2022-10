Atgriezto depozīta iepakojumu īpatsvars turpina pieaugt – septembrī tie ir 83%

Septembrī veikaliem piegādāti 35,2 miljoni depozīta iepakojumu, bet nodoti vairāk nekā 29 miljoni tukšo iepakojumu, tādējādi pagājušajā mēnesī atgriezti 83% no tirgū laistajiem depozīta iepakojumiem.

Noslēdzoties vasarai, iedzīvotāji īpaši aktīvi nodevuši uzkrātās stikla pudeles – septembrī sistēmā atgriezts vairāk stikla pudeļu nekā bija pārdots.

“Jaunākie dati liecina, ka septembrī depozīta sistēmā nodots vairāk stikla pudeļu, nekā šajā mēnesī tika pārdots, kas nozīmē, ka daudzas vasarā iegādātās stikla pudeles atpakaļ sistēmā nonākušas septembrī. Rudens un ziemas sezonā iepakojumu pārdošanas apjomi pierims, jo, iestājoties aukstākam laikam, atspirdzinošo dzērienu, īpaši alus, patēriņš samazināsies. Tāpat turpinām attīstīt pieņemšanas vietu pārklājumu – šobrīd uzstādīto taromātu skaits sasniedzis 1045, taču līdz gada beigām plānojam jau ap 1100 uzstādītus taromātus, lai iepakojumu nodošana kļūtu vēl ērtāka un pieejamāka,” stāsta “SIA “Depozīta Iepakojuma Operators” valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis.

Septembrī tirgū laisti 16,2 miljoni PET pudeļu, kas veido 46% no visa iepakojumu īpatsvara, savukārt 27% no tirgū laistā apjoma bija alumīnija skārdenes. Atkārtoti uzpildāmās (AU) stikla pudeles pagājušomēnes veidoja 20% no visa apjoma – tie ir 6,7 miljoni iepakojuma vienību, kas nonāks atpakaļ pie dzērienu ražotājiem un importētājiem. Vēl 7% bija vienreiz lietojamās stikla pudeles.

Iedzīvotāji depozīta sistēmā līdz šim kopumā nodevuši vairāk nekā 167 miljonus tukšo iepakojumu – 29 miljonus no tiem septembra laikā. “Ja visus septembrī nodotos iepakojumus izklātu uz zemes, tie aizņemtu aptuveni 58 hektārus lielu laukumu – tikpat, cik aptuveni 12 Vērmanes dārzi. Tagad šie iepakojumi tiks pārstrādāti un atkārtoti uzpildīti, un dabā vai atkritumu poligonos nenonāks,” komentē M. Stūrītis.

Rudenī nostiprinās tendence, ka arvien vairāk iepakojumu tiek nodoti nedēļas nogalēs – salīdzinot ar darba dienām, nodoto iepakojumu apjoms brīvdienās ir par 50% lielāks un pārsniedz 1 miljonu iepakojuma vienību dienā. Tāpat kopš februāra depozīta sistēmā savāktas un pārstrādātas 5900 tonnas iepakojuma, savukārt ražotājiem atkārtotai uzpildei nodots 31 miljons AU stikla pudeļu.