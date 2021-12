"Ja darīsim pilnīgi to pašu, ko visi citi dara, vienīgais veids, kā atšķirties, – ar cenu. Cenu karos "Kaamos" nevēlas mesties iekšā, tāpēc vairāk rūpējamies par to, lai radītu jaunus risinājumus," intervijā "Delfi Bizness" uzsver nekustamā īpašuma attīstītāja SIA "Kaamos" izpilddirektors Guntars Cauna.

Šis Igaunijas uzņēmumu grupas uzņēmums Latvijā līdz šim ir īstenojis dzīvojamo māju projektu "Divi krasti" Ķengaragā, taču tā ambīcijas neaprobežojas ar darbību mājokļu segmentā vien, vēlme ir apgūt arī komercīpašumu jomu. "Kaamos" komandai Cauna pievienojies šogad, bet pirms tam ilgi darbojies komercīpašumu jomā. Viņaprāt, par "new normal" jeb saprotamu, stabilu attīstību kādā no tirgus sektoriem pagaidām nevar runāt, turklāt izaicinājumi katrā no segmentiem ir atšķirīgi.

Vēl uzņēmuma akcionāri ir veikuši investīcijas tehnoloģiju jaunuzņēmumos un turpina to darīt. Kopumā tās ir aptuveni 17–18 investīcijas, tostarp pavisam agrīnā fāzē ir veikti ieguldījumi "Bolt", ko, iespējams, mēs zinām labāk par citiem projektiem. "Ja ir dzīvotspējīgas idejas, turklāt ir saistītas kaut kādā veidā ar mūsu pamatdarbību, noteikti tiek izskatīta iespēja tās atbalstīt. Jāatzīst, ka Igaunijā "start-up" kultūra, vide ir vairāk attīstīta, cilvēki domā, fokusējas uz to, tā ir saprotama. Tirgus ir pieredzējis daudzus veiksmīgus pārdošanas darījumus ("exit"), protams, arī kritumus. Taču tieši tas liek secināt, ka šī vide ir pārredzama, skaidra," spriež Cauna.

Vaicāts par nekustamā īpašuma pārdošanas darījumiem, viņš atzīst, ka grupas mērķis ir komerciālos nekustamos īpašumus saglabāt pašiem kā naudas plūsmas ģenerētājus, uzņēmumam – būt attīstītājam sava portfeļa veidošanai. "Ar dzīvokļiem ir citādi. Skaidrs, ka tos uzbūvē un pārdod, fokusējoties uz klientu attiecību veidošanu, lai pircējam būtu vēlme atgriezties vēl vienreiz pie šī paša attīstītāja, ja radīsies tāda nepieciešamība," klāsta uzņēmuma pārstāvis. Savulaik tiešām cilvēki pirka mājokli vienreiz un tad uz mūžu, taču apstākļi mūsdienās ir mainīgi, arī dzīvesvietu ļaudis mēdz mainīt.