Aviokompānija 'SunExpress' piedāvās jaunu regulāro maršrutu no Rīgas uz Antāliju

Aviokompānija "SunExpress" no šā gada aprīļa piedāvās jaunu regulāro pasažieru maršrutu no Rīgas uz Antāliju Turcijā, informē lidostas "Rīga" pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Rīga iekļauta aviokompānijas augošajā Eiropas galamērķu sarakstā, stiprinot gan pašas aviokompānijas pozīcijas, gan paplašinot no Rīgas tieši sasniedzamo regulāro lidojumu galamērķu klāstu ar vienu no līdz šim populārākajiem vasaras maršrutiem.

"SunExpress" ir aviokompāniju "Turkish Airlines" un "Lufthansa Group" kopuzņēmums, kas jau pērn no lidostas "Rīga" veica neregulāros jeb čartera lidojumus maršrutā Rīga - Antālija. Ņemot vērā stabilo pieprasījumu, šogad aviokompānija to nodrošinās jau kā pastāvīgu lidojumu maršrutu.

"SunExpress", kas ar tiešiem regulārajiem lidojumiem savieno Antāliju ar vairumu galamērķu gan vietējos, gan starptautiskos maršrutos, 2022.gada vasaras periodā piedāvās lidojumus no un uz Rīgu, sākot no aprīļa, nodrošinot līdz sešiem iknedēļas lidojumiem. Aviokompānija jau ir uzsākusi biļešu tirdzniecību jaunajā maršrutā.

2021.gadā par Turcijas tūrisma galvaspilsētu dēvētā Antālija bija populārākais neregulāro lidojumu galamērķis un 10. populārākais galamērķis no Rīgas kopumā, neskatoties uz to, ka lidojumi Rīga-Antālija tiek veikti tikai vasaras sezonā. Vidēji iepriekšējā vasaras sezonā četri neregulāro pārvadājumu operatori no Rīgas uz Antāliju veica astoņus lidojumus nedēļā, bet aktīvākajā periodā - līdz pat 14 lidojumiem nedēļā, pārvadājot 71 tūkstoti pasažieru.

Lidosta "Rīga" ir strauji augošs Ziemeļeiropas gaisa satiksmes mezgls, kas savieno Baltijas valstis ar Eiropas darījumu centriem un iecienītiem atpūtas galamērķiem.