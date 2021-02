Baldere-Sildedze: 'Repharm' melo par akciju iegādi ar mērķi sagrābt 'Olainfarm'

AS "Repharm" izplatītā informācija par zāļu ražotājas AS "Olainfarm" akcionārei Annai Emīlijai Maliginai piederošo akciju plānoto iegādi ir meli ar mērķi sagrābt "Olainfarm", teikts Annas Emīlijas Maliginas likumiskās pārstāves Signes Balderes-Sildedzes izplatītajā paziņojumā.

Paziņojumā Baldere-Sildedze norāda, ka "Repharm" padomes loceklis Juris Bundulis kā "Repharm grupas" pārstāvis plašsaziņas līdzekļos piektdien paudis maldinošu informāciju, ka Anna Emīlija Maligina būtu vienojusies ar "Repharm grupu" par viņai tieši un netieši piederošo akciju pārdošanu.

"Šis "Repharm" paziņojums ir atklāts, publisks uzbrukums man un manai meitai Annai Emīlijai Maliginai, un citiem "Olainfarm" akcionāriem, lai piespiestu pārdot vienu no Latvijas vērtīgākajiem uzņēmumiem. Uzskatu, ka šāda "Repharm" grupas darbība ir apzināta sabiedrības un finanšu kapitāla tirgus maldināšana. "Repharm" ar šādiem paziņojumiem maldina, jo es kā Annas Emīlijas Maliginas likumiskā pārstāve nekad neesmu vienojusies un meitas vārdā noslēgusi šādu līgumu ar "Repharm" grupu" vai ar to saistītiem uzņēmumiem," paziņojumā uzsver Baldere-Sildedze.

Viņa norāda, ka "Repharm" nav ne tiesības, ne pilnvaras attiecībā uz Annas Emīlijas Maliginas piederošajām AS "Olainfarm" akcijām un SIA "Olmafarm" daļām.

Baldere-Sildedze skaidro, ka pēc Bunduļa publiskiem izteikumiem var noprast, ka "Repharm" grupas uzņēmums AS "Rīgas farmaceitiskā fabrika" ir iegādājusies uzņēmuma SIA "Farma Fund" kapitāldaļas, kas, acīmredzot, februāra sākumā mainījis nosaukumu no SIA "Zdorovie Europe". Baldere-Sildedze uzsver, ka ne "Farma Fund", ne "Zdorovie Europe" nav nekādu tiesību uz Annas Emīlijas Maliginas piederošajām "Olainfarm" akcijām un "Olmafarm" kapitāldaļām no 2020.gada maija.

Baldere-Sildedze norāda, ka "Farma Fund" ir agrākais "Zdorovie Europe", sākotnēji "Zdorovye Ltd" meitasuzņēmums. Tam kopš tā reģistrācijas vairākkārt ir mainījušies patiesā labuma guvēj. Sākotnēji bija norādīti - Jegors Dorovskis, Oļegs Koguta un Leonids Ogorodnikovs, kā arī starp uzņēmuma dalībniekiem bija arī "Zdorovye Ltd".

Tomēr 2020. gada 29. jūnijā, "Zdorovie Europe" dalībnieki un patiesā labuma guvēji mainījās - par patiesā labuma guvēju kļuva Monako dzīvojošais Uldis Arnicāns, kurš biznesa aprindās tiek saistīts ar ekspremjera Andra Šķēles interešu pārstāvību, norāda Baldere-Sildedze. Pēc nepilna mēneša šajā pašā uzņēmumā notika vēl vienas izmaiņas, un par valdes locekli kļuva Gvido Endlers, kas ir vienlaicīgi arī nebanku kredītdevēja AS "4finance" reģionālais vadītājs.

Lai arī Bundulis apgalvo, ka "Rīgas tarmaceitiskā fabrika" ir iegādājusies uzņēmuma "Farma Fund" kapitāldaļas, Uzņēmumu reģistra dati 19. februārī liecina, ka mainīts tikai nosaukums, patiesais labuma guvējs joprojām ir tas pats, paziņojumā informē Baldere-Sildedze.

""Repharm" jau ilgstoši melo Latvijas sabiedrībai, ka šim uzņēmumam nav intereses par "Olainfarm". Šodienas "Repharm" grupas pārstāvja Bunduļa paziņojums apliecina pretējo. Šis uzņēmums beidzot arī publiski parāda savu patieso seju un atklāj negodprātīgo rīcību, kas vairākus gadus ir pastiprinājusi Valērija Maligina mantinieču nesaskaņas un tādā veidā likusi šķēršļus atrisināt konfliktu starp mantiniecēm miermīlīgā ceļā," uzsver Baldere-Sildedze.

Viņa norāda, ka vēl 2020. gada oktobrī "Repharm" līdzīpašnieks Andrejs Leibovičs pauda, ka publiski izskanējusī informācija par "Repharm" grupas interesi attiecībā uz "Olainfarm" ir tikai "kārtējās spekulācijas". Baldere-Sildedze uzskata, ka Leibovičs publiski meloja, atbildot uz jautājumu, vai "Repharm" ir ieinteresēts "Olainfarm" iegādē.

"Jau 2019. gada jūlijā es publiski paudu, ka "Repharm" grupas vadošās amatpersonas izdara spiedienu, lai Annas Emīlijas Maliginas īpašumā esošās "Olainfarm" akcijas un uzņēmuma lielākā akcionāra "Olmafarm" kapitāldaļas tiktu atsavinātas par labu "Repharm" grupai saistītām personām," paziņojumā atgādina Baldere-Sildedze.

Savukārt "Olainfarm" akcionāres Irinas Maliginas pārstāvji pavēstīja, ka Irinai Maliginai nav komentāru par "Repharm" paziņoto darījumu.

Tajā pašā laikā Konkurences padome (KP) šobrīd nav saņēmusi "Repharm" iesniegumu par potenciālā darījuma norisi, iegādājoties "Farma Fund" kapitāldaļas, pavēstīja KP pārstāvji. KP norādīja, ka "Repharm" grupai ir nepieciešams paziņot par tirgus dalībnieku apvienošanos KP līdz plānotajam darījuma noslēgšanas termiņam - 2023. gadam.

Jau ziņots, ka "Repharm" piektdien informēja, ka grupas uzņēmums "Rīgas farmaceitiskā fabrika" iegādāsies tiesības 2023. gadā pirkt Annai Emīlijai Maliginai tieši un netieši piederošās "Olainfarm" akcijas.

Kompānijā informēja, ka "Rīgas farmaceitiskā fabrika" iegādāsies "Farma Fund" 100% kapitāldaļu, savukārt "Farma Fund" ir noslēgts līgums par tiesībām 2023. gadā iegādāties Annai Emīlijai Maliginai tieši un netieši piederošās "Olainfarm" akcijas.

"Farma Fund" ir veicis daļu no pirkuma samaksas Annai Emīlijai Maliginai un turpinās veikt maksājumus atbilstoši noslēgtajam grafikam. Noslēgtais darījums paredz noteiktu pasākumu izpildi no abām darījuma pusēm līdz 2023. gadam un nerada tiesības šobrīd rīkoties ar "Olainfarm" akcijām, uzsvēra "Repharm".

"Rīgas farmaceitiskā fabrika" saskaņos attiecīgo darījumu ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju un Konkurences padomi līdzko iestāsies likumdošanā noteikti nosacījumi, norādīja kompānijā.

"Olainfarm" nodarbojas ar gatavo zāļu formu, farmaceitisko preparātu un uztura bagātinātāju, kā arī ar ķīmisko vielu un aktīvo farmaceitisko ingredientu ražošanu. "Olainfarm" lielākais akcionārs ir "Olmafarm" (42,56%), kas vienādās daļās pieder Valērija Maligina mantiniecēm - Irinai Maliginai, Annai Emīlijai Maliginai un Nikai Saveļjevai. "Olainfarm" akcijas kotē "Nasdaq Riga" oficiālajā sarakstā.

2020. gada deviņos mēnešos "Olainfarm" koncerns strādāja ar 88,893 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 10,% mazāk nekā 2019.gada attiecīgajā periodā, savukārt koncerna peļņa samazinājās 2,3 reizes un bija 9,58 miljoni eiro.

Savukārt "Repharm" ir veselības aprūpes jomā strādājošu Latvijas uzņēmumu grupa, kas apvieno "Sentor Farm aptiekas" (zīmols "Mēness aptieka"), AS "Veselības centru apvienība", SIA "Centrālā laboratorija", "Rīgas farmaceitiskā fabrika" un "Recipe Plus". "Repharm" uzņēmumu grupa ir izveidota 2009. gadā. 2019. gadā "Repharm" koncerna apgrozījums bija 283,008 miljoni eiro, bet koncerna peļņa bija 34,56 miljoni eiro.

"Repharm" patiesie labuma guvēji, pēc "Firmas.lv" datiem, ir vairākas Latvijas privātpersonas - Roberts Tavjevs, Jānis Oskerko, Mihails Lurje, Aleksandrs Livšics, Andrejs Leibovičs, Sergejs Korņijenko, Josifs Apts un Jeļena Ņikitina.

Tajā pašā laikā "Farma Fund" reģistrēta 2019.gada jūnijā, un tās pamatkapitāls ir 4 006 000 eiro. Līdz 2021. gada februāra sākumam kompānijas nosaukums bija "Zdorovie Europe". Sākotnēji kompānijas īpašnieki bija divas Ukrainas kompānijas - "Pharmaceutical Group "Zdorovya" LTD" (49,93%) un "Pharmaceutical Company "Zdorovya" LTD" (49,93%), kā arī divas Ukrainas privātpersonas.

Savukārt kopš 2020. gada vasaras "Farma Fund" vienīgais īpašnieks ir Uldis Arnicāns, kurš savulaik bija viens no nebanku kreditētāja "4finance" patiesajiem labuma guvējiem. Tajā pašā laikā "Farma Fund" vienīgais valdes loceklis ir nebanku kreditētāja "4finance" izpilddirektors Gvido Endlers.