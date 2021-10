Biedrība: Prasība pēc sertifikāta līdz novembra vidum var izvērsties par darbaspēka krīzi tirdzniecības nozarē

Prasība par obligātu Covid-19 sertifikātu pārdevējiem noteiktajā termiņā - līdz 15.novembrim - draud izvērsties par vērienīgu darbaspēka krīzi, kuras dēļ var nākties pat slēgt atsevišķus pārtikas veikalus, uzskata Latvijas Mazumtirgotāju biedrība, kurā apvienojušies divi pārtikas mazumtirdzniecības zīmoli - "Elvi" un "Citro".

Biedrība aicina valdību pārskatīt un pagarināt noteikto obligātās vakcinācijas termiņu, lai tas būtu "samērīgs un reāli īstenojams".

Ar zīmolu "Elvi' un "Citro" strādājošo tirgotāju ieskatā noteiktais termiņš - līdz 15.novembrim - nav reāli īstenojams, ņemot vērā laiku, kas aizņem pilnu vakcinācijas kursu un laiku, kamēr sertifikāts stājas spēkā.

Tāpat biedrība aicina darbinieku testēšanai pēc 20.oktobra ļaut izmantot dažādu veidu Covid-19 testus, jo laboratorisko testu pieejamība reģionos esot stipri ierobežota, turklāt laboratorijas testu cena esot neadekvāta un neatmaksājas daļai darbinieku, kam testēšana darba pienākumu veikšanai jāveic vairākas reizes nedēļā.

"Apzināmies situācijas nopietnību un piekrītam, kam ir nepieciešams ātrs risinājums situācijas stabilizēšanai, tāpēc esam koncentrējuši visus savus resursus, lai nodrošinātu pārtikas apriti epidemioloģiski drošā vidē, tomēr aicinām atcerēties, ka ierobežojumu virsmērķis ir vakcinācijas aptveres palielināšana, sabiedrības veselība un drošība, nevis bezierunu paklausība vai sodīšana, tālab normām ir jābūt samērīgām un vienlīdz kvalitatīvi izpildāmām visā Latvijā," norāda biedrības valdes priekšsēdētāja, SIA "Elvi Latvija" komercdirektore Laila Vārtukaptene.

Darba devēji reģionos esot izmisumā, jo testēšanas punkti atrodas 30 - 40 kilometru attālumā, nav sazvanāmi. Arī ģimenes ārstu prakses nespējot īsā laika termiņā uzsākt vakcināciju visiem cilvēkiem, kas to vēlas, tādēļ darbinieki nespēšot sadarbībspējīgus sertifikātus iegūt līdz 15.novembrim, kā prasa normatīvie akti.

Mazumtirdzniecības "Citro" un "Elvi" veikalu tīklā kopā strādā ap 5000 darbinieku.

Jau vēstīts, ka Ministru kabineta rīkojumā par ārkārtējo situāciju noteikts, ka darba devējs izvērtē katra darbinieka darba pienākumus un darba apstākļus klātienē, nosakot inficēšanās risku un iespējamo risku citu cilvēku veselībai. Darba devējs var pieprasīt, lai darbiniekam būtu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, tostarp, ja darbiniekam ir paaugstinātas iespējas inficēties, atrodoties tiešā saskarsmē un kontaktējoties ar lielu skaitu personu, kuru veselības stāvoklis nav zināms.

Ja darba devējs ir informējis darbinieku, ka darba pienākumu veikšanai nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, darbinieka pienākums ir uzsākt vakcināciju ne vēlāk kā 10 dienu laikā no minētās informācijas saņemšanas un to pabeigt ne vēlāk kā septiņas dienas pēc vakcīnas lietošanas instrukcijā norādītā īsākā termiņa. Ja darbinieks vakcināciju nav uzsācis vai pabeidzis līdz 15.novembrim, darba devējs darbinieku var atstādināt no darba vai amata pienākumu veikšanas.