Biznesa centrā 'Origo One' pilnībā iznomātas biroju telpas

Jaunajā A klases biznesa centrā "Origo One", kas tika atvērts pirms gada, iznomātas visas biroju telpas. Rudenī jau esošajiem nomniekiem pievienosies arī Baltijas valstu kopuzņēmums "RB Rail", informē "Linstow Baltic".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Pēdējais gads mūsu nozarē bijis izaicinājumiem bagāts. Tā laikā būtiski mainījusies izpratne par to, kādai jābūt mūsdienīgai, uz ilgtspējīgas attīstības principiem balstītai biroju telpai. Pirmkārt, uzņēmumi sagaida videi un darbiniekiem draudzīgus risinājumus. Otrkārt, darbs attālināti ietekmējis ofisa darbinieku paradumus, kas jāparedz biroju plānojumos. Risinājumiem jābūt dinamiskiem, tehniski nevainojamiem un pielāgojamiem. Esam priecīgi, ka izdevies to īstenot un to novērtējuši izcili uzņēmumi. Biznesa centrā mums izdevies izveidot unikālu plānojumu un labiekārtojumu: kopplatībās nodrošināta grafiskā navigācija, noteikts dalījums neitrālās-lietišķās un aktīvās zonās, uzmanību veltot vides pieejamībai cilvēkiem ar invaliditāti. Pavasarī saņemtais BREEAM sertifikāts ļāvis mums piepildīt arī ilgtspējas mērķus, tādēļ esam gandarīti, ka gada laikā izdevies pilnībā iznomāt visas biznesa centrā pieejamās biroju platības, un jau drīzumā ar prieku uzņemsim arī Baltijas valstu kopuzņēmumu "RB Rail"," saka "Linstow Baltic" un t/c "Origo" komercdirektore Evija Majevska.

"Origo One" biznesa centrā A klases birojus ierīkojuši 7 uzņēmumi, kopumā aizņemot 11 500 m² lielu platību.

Projekta realizācijas ietvaros apmeklētāju ērtībām paplašināta pazemes autostāvvieta, nodrošinot vietu līdz 130 automašīnām, tostarp elektromobiļiem, kā arī izvietota velo novietne 72 velosipēdiem (papildus pieejami velo statīvi 50 divriteņiem publiskajā ārtelpā), kā arī bezmaksas pašapkalpošanās velosipēdu remonta stacijas.