'Bolt' ieviesīs braucēju skaita ierobežojumus, lai novērstu braucienus divatā

Iestājoties pavasarīgiem laika apstākļiem, Eiropas mobilitātes platforma "Bolt" atklāj elektrisko skrejriteņu sezonu, informē uzņēmuma pārstāvji.

No šodienas skrejriteņi būs pieejami braucieniem Rīgā un Liepājā, bet Daugavpilī, Ventspilī, Ogrē, Jūrmalā, Valmierā, Rēzeknē un Jelgavā – šīs nedēļas laikā. Lai veicinātu drošu pārvietošanos ar elektriskajiem skrejriteņiem, "Bolt" ievieš braucēju skaita ierobežošanas sistēmu ar mērķi – novērst braucienus divatā.

"Drošas braukšanas veicināšana un nelaimes gadījumu novēršana ir sarežģīts izaicinājums, ar ko saskaras elektrisko skrejriteņu operatori visā pasaulē. Esam pieņēmuši izaicinājumu risināt aktuālākos drošības jautājumus un būtiski uzlabot nozares drošības standartus. Šobrīd strādājam pie tādiem projektiem kā braucēju skaita ierobežošana, pretslīdēšanas – bremzēšanas sistēmas uzlabošana un reakcijas testa izveide, lai novērstu braukšanu reibumā. Braukšana ar elektrisko skrejriteni, kad uz tā atrodas vairāk nekā viens cilvēks, ir ārkārtīgi bīstama, un tas ir pret skrejriteņu nomas lietošanas noteikumiem. Pagājušajā gadā tas bija biežs negadījumu cēlonis lietotājiem visā pasaulē, izraisot aptuveni 5% no visiem "Bolt" reģistrētajiem negadījumiem. Šodien ar prieku jums paziņojam, ka esam izstrādājuši un ieviesuši braucēju skaita sensorus "Bolt 4" skrejriteņiem, lai novērstu braukšanu ar skrejriteni divatā," saka Fēlikss Igaunis, "Bolt" elektrisko skrejriteņu nomas vadītājs Latvijā.

"Valsts policija aicina ikvienu satiksmes dalībnieku pirms elektroskrejriteņa izmantošanas rūpīgi izvērtēt visus drošības apstākļus, lai brauciens nebeigtos ar negaidītām situācijām vai traumām. Policija, ikdienā veicot satiksmes uzraudzību, novēro, ka aizvien ir tādi elektroskrejriteņu vadītāji, kuriem ir rūpīgāk jāpiedomā pie savām braukšanas prasmēm un drošības, jo liela daļa ceļu satiksmes negadījumu, kuros ir iesaistīti elektroskrejriteņa vadītāji, notiek paša neuzmanības, prasmju trūkuma vai to pārvērtēšanas dēļ. Tādēļ ir svarīgi parūpēties par savu drošību un veselību braukšanas laikā, lai kritiena gadījumā pasargātu sevi no smagām sekām. Tāpat būtiski atcerēties, ka Ceļu satiksmes noteikumi un drošības prasības paredz to, ka uz elektroskrejriteņa nedrīkst atrasties vairāk par vienu personu, jo pretējā gadījumā tas var izraisīt bīstamas situācijas," uzsver Valsts policijas Satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Juris Jančevskis.

Pagājušajā gadā "Bolt" un apdrošināšanas un atbalsta risinājumu uzņēmums "Allianz Partners" 26 Eiropas valstīs izveidoja apdrošināšanas programmu. Apdrošināšana ir iekļauta skrejriteņu nomas maksā un līdz ar to automātiski pieejama visiem "Bolt" skrejriteņu lietotājiem Latvijā. "Bolt" elektrisko skrejriteņu vadītāji ir apdrošināti pret smagām traumām, ja tās viņi gūst, braucot ar "Bolt" skrejriteņiem (nelaimes gadījumu apdrošināšana), kā arī pret zaudējumiem, ko vadītāji, braucot ar "Bolt" skrejriteņiem, nodara trešajām pusēm (braucēja civiltiesiskā atbildība).

Latvijas pilsētās kopumā ir pieejami simtiem elektrisko skrejriteņu dažādu modeļu kombinācijās. Pagājušajā vasarā iedzīvotāji tika iepazīstināti ar skrejriteņu modeli, kas ir aprīkots ar jaunākās paaudzes tehnoloģijām – "Bolt 4". Ar to pakāpeniski tiek aizstāti vecākie skrejriteņu modeļi. Pēc pasūtījuma radītie modeļi "Bolt 3" un "Bolt 4" ir veidoti no materiāla, kas ir pilnībā pārstrādājams, un jau šobrīd "Bolt" skrejriteņu braucieni ir oglekļa emisiju neitrāli. Šo abu modeļu funkcionalitāte un dizains ir izstrādāts "Bolt" uzņēmuma ietvaros.

Ar vienu akumulatora uzlādi skrejritenis var nobraukt vairāk nekā 40 km, un tā maksimālais ātrums ir 25 km/h, taču lietotnē ieviests arī drošības jeb iesācēju režīms, ļaujot lietotājiem ierobežot brauciena maksimālo ātrumu līdz 15 km/h. Tāpat ātruma ierobežojumi ieviesti pie lielākās daļas skolu un bērnudārzu visā Latvijā, kā arī parkos un skvēros.

Ar drošas braukšanas ceļvedi lietotājiem ir iespēja iepazīties "Bolt" lietotnē, pārslēdzoties uz skrejriteņu režīmu un ekrāna apakšējā labajā pusē izvēloties vairoga ikonu. Ceļvedī ietilpst informācija ar drošības padomiem, "iesācēja režīms", kā arī informācija par vietējiem noteikumiem, kas saistīti ar mikromobilitāti pilsētā.