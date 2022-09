'Brīvais vilnis' pārdošanas apjomu ietekmējis Krievijas ekonomiskais embargo

Zivju pārstrādes uzņēmums AS "Brīvais vilnis" 2021.gadā saražojis 19,16 miljonus kārbu dažāda sortimenta zivju konservu, no kuriem 7,15 miljoni kārbu bija šprotes; tas pārdevis 18,3 miljonus kārbu zivju konservu par 11,13 milj. eiro, izriet no "Lursoft" Klientu portfeļa datiem.

Pretstatā 302,49 tūkst. eiro lielajai peļņai 2020.gadā, pagājušo gadu AS "Brīvais vilnis" noslēdzis ar 248,20 tūkst. eiro lieliem zaudējumiem.

Uzņēmums pagājušajā gadā strādāja ar zaudējumiem straujā cenu kāpuma dēļ materiāliem un izejvielām, jo ražotās produkcijas cenas tik krasi celt nebija iespējams. "Lielveikali aktīvi pretojās cenu paaugstināšanai, nosakot termiņu – divus vai trīs mēnešus iepriekš saskaņot jaunās cenas," vadības ziņojumā norādījis AS "Brīvais vilnis". Uzņēmums piebilst, ka pašlaik ir pārvarēta psiholoģiskā barjera, klienti kļuvuši pielaidīgāki un cenu celšana notiek atbilstoši kopējiem inflācijas procesiem. AS "Brīvais vilnis" uzskata, ka tikai produkcijas cenu celšana, cik to pieļaus situācija tirgū, ir un būs galvenais peļņas avots. Vienlaikus uzņēmums norāda, ka uz kopējās pārtikas cenu celšanās fona, konservu sadārdzinājums ir mazāks.

AS "Brīvais vilnis" norādījis, ka tā pārdošanas apjomu vēl aizvien ietekmēja Krievijas ekonomiskais embargo un pirktspējas kritums Vidusāzijas valstīs. Vienlaikus palielinājušies pārdošanas apjomi uz Uzbekistānu, Spāniju un ASV. Konservu pasūtījumu apjoms būtiski pieaudzis arī Ukrainas kara rezultātā.

"Lursoft" pieejamā informācija rāda, ka Limbažu novada Salacgrīvā reģistrētais AS "Brīvais vilnis" 2021.gadā bija darba devējs 308 darbiniekiem. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās uzņēmums pērn samaksājis 792,94 tūkst. eiro, bet iedzīvotāju ienākuma nodoklī – 290,28 tūkst. eiro.

AS "Brīvais vilnis" patiesie labuma guvēji ir Arnolds Babris un Māris Trankalis.