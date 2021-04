Cer uz jaunu ēru īres namu attīstīšanā un gatavi ieguldīt

Nekustamā īpašuma attīstītāju alianses (NIAA) valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Vanags ir pārliecināts, ka jaunais regulējums ir modernākais Baltijā un turpmāk īres tirgus piesaistīs gan investorus, gan attīstītājus.

Tas patiešām ir milzīgs solis uz priekšu, uzskata Baltijas komerciālā nekustamā īpašuma ieguldījumu pārvaldnieka "SG Capital" izpilddirektors Harijs Švarcs. Ja īpašuma tiesības nav pietiekami aizsargātas, investīcijām zūd jēga, nav vērts runāt par atdevi, tirgus no biznesa viedokļa ir slēgts – šāda situācija Latvijas īres tirgū ir bijusi līdz šim, viņš uzsver. Švarcs gan gribētu, lai būtu vēl platāks solis sperts, proti, visi īres līgumi nebūs jāreģistrē Zemesgrāmatā, līdz ar to joprojām tirgus līdz galam nebūs caurskatāms.

Viņš īres tirgus, arī pilsētas attīstības kontekstā pieskārās vēl kādam jautājumam, kas ir politiski sensitīvs. Šobrīd ir migrācija valsts iekšienē, īres tirgū klienti ir arī viesstrādnieki, gan vietējie, gan ārvalstu studenti, bet nākotnē, samazinoties iedzīvotāju skaitam, varētu pienākt brīdis, kad būs jārunā, kā to kompensēt.

Pēc Švarca domām, investīciju apjomi īres īpašumos kāps, uz šo segmentu raugās un to vērtē kā vietējie, Baltijas, tā ārvalstu fondi. Viņa pārstāvētais fonds arī vērtē iespējas gan Rīgā, gan reģionos, tur gan īres tirgus attīstības kontekstā nepieciešama sadarbība ar publisko sektoru.

Pagaidām centrs – turīgajiem

"Omnium properties" un Rīgas vēsturisko namu biedrības pārstāvis Aleksis Karlsons akcentē, ka juridiskie šķēršļi ir novērsti, tomēr diez vai tik drīz, kamēr nav novērsti ekonomiskie šķēršļi, varētu gaidīt, ka vēsturiskie nami centrā transformēsies vidējās klase īres dzīvokļu piedāvājumā. Proti, renovējot mājas (kapitālais remonts), jārēķinās ar aptuveni 1100 eiro/m2, īres dzīvokļus nevar piedāvāt ar t.s. pelēko apdari, tādējādi vēl jāierēķina apdarē/aprīkojumā 450 eiro/m2. Tas nozīmē, ka būtībā no īrnieka jāprasa vismaz 12 eiro/m2, bet optimāli 14 eiro/m2, lai šāds solis vispār atmaksātos. Atdeve ir diezgan zema – 5%. Pēc viņa rīcībā esošās informācijas, vietējā tirgū dzīvokļi lielākoties tiek izīrēti par 8-12 eiro/m2. Turklāt nereti vēsturiskos dzīvokļus nevar pārplānot, tie ir lieli. Tos nevar atļauties vairums ģimeņu.

Viena no problēmām, kas centra attīstības kontekstā, jāpiemin, – kadastrālās vērtības. Gan esošās, gan plānotās (šobrīd iesaldētas) ir būtiski augstākas par reālo tirgus vērtību, akcentē Karlsons.

No pilsētas attīstības viedokļa nav labi, ka centrs ir pieejams tikai turīgajiem, viņš saka, būtiski ir iesaistīt arī vidusmēra īrniekus. Labākais risinājums, protams, būtu palielināt pirktspēju, ko iespējams panākt, uzlabojot uzņēmējdarbības un politisko vidi; pēdējos gados tendence ir pozitīva, viņaprāt. Tāpat būtu jāsamazina nodoklis vēsturiskajiem īres namiem, jāparedz atvieglojumi. Vērts būtu apdomāt iespēju ieviest grantus tieši īrniekiem, noteiktām kategorijām (piemēram, speciālistiem, kuri pilsētai nepieciešami, – policisti, skolotāji u.tml.) Tāpat ir jāturpina uzlabot pilsētvide, infrastruktūra, padarot to pievilcīgu ģimenēm.

Ir vietējie, jaunās ģimenes, kuri gribētu dzīvot centrā, un jaunais regulējums būs stimuls profesionāliem attīstītājiem sākt domāt plašāk tieši par šiem klientiem, cer Karslons.

Jau gatavojas

Tikmēr attīstītāji, kuri līdz šim darbojās mājokļu attīstības sektorā, pauž gatavību apgūt jaunu nišu. "Bonava Latvija" valdes priekšsēdētājs Mareks Kļaviņš stāsta, ka grupas ietvaros īre nami nodrošina aptuveni trešdaļu apgrozījuma, to gan nevar attiecināt uz Latviju. Igaunijā uzņēmums attīsta divus īres namus īpašumu investoriem/fondam, kā arī ir gatavs sākt īstenot projektus arī Latvijā, notiek diskusijas ar sadarbība partneriem.