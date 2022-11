Ceturtā daļa jauno Saeimas deputātu ir patiesie labuma guvēji dažādos uzņēmumos

No 100 Saeimā ievēlētajiem deputātiem ceturtā daļa šobrīd ir patiesie labuma guvēji uzņēmumos, bet 21 deputāts ieņem arī amatu kādā no Latvijas uzņēmumiem. Kapitāldaļas uzņēmumos reģistrētas vēl lielākam skaitam jaunās Saeimas deputātu – kopskaitā 29 –, liecina "Lursoft" apkopotā informācija.

Jaunajā Saeimas sasaukumā ievēlētajiem deputātiem piederošo uzņēmumu kopējais apgrozījums pērn sasniedza 8,74 miljonus eiro, savukārt peļņa pēc nodokļu nomaksas – 496,59 tūkstoši eiro. To darbības jomu spektrs ir plašs – sākot no alus ražošanas un dārzeņu audzēšanas, beidzot ar ārstu praksi.

Visbiežāk uzņēmumu dalībnieku rindās atrodami no Zaļo un Zemnieku savienības ievēlēto deputātu vārdi, proti, kopskaitā 6 Saeimas deputāti.

"Lursoft" izpētījis, ka šo partiju pārstāv arī Kaspars Melnis, kurš starp visiem Saeimas deputātiem ir dalībnieks visvairāk uzņēmumos. Jaunajam deputātam Melnim pieder 60% kapitāldaļu kokapstrādes uzņēmumā SIA "Gas", 9,3% kapitāldaļu piena lopkopības uzņēmumā SIA "Sprūževa M", kā arī 20% apģērbu un apavu tirdzniecības uzņēmumā SIA "Baltic Street". Visi iepriekšminētie uzņēmumi 2021.gadā kopā apgrozīja 6,14 miljonus eiro, pēc nodokļu nomaksas gūstot 236,38 tūkstošu eiro peļņu.

"Lursoft" norāda, ka tieši SIA "Baltic Street" pērn bijis pelnošākais uzņēmums, kas pieder kādam no jaunievēlētajiem Saeimas deputātiem. Kāpinot apgrozījumu līdz 2,14 miljoniem eiro, tirdzniecības uzņēmums 2021. gadu noslēdzis ar 165,29 tūkstošu eiro lielu peļņu pēc nodokļu nomaksas.

Vienlaikus Saeimā ievēlētais deputāts Kaspars Melnis ieņem amatus arī Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomē un Lauksaimniecības statūtsabiedrību asociācijā.

"Lursoft" izpētījis, ka arī otra pelnošākā uzņēmuma īpašnieks ir no Zaļo un Zemnieku savienības. ZS "Priedule", kuras īpašnieks ir Augusts Brigmanis, 2021.gadā pēc nodokļu nomaksas guva 140,48 tūkstošu eiro lielu peļņu, savukārt 2020.gadā saimniecības peļņa sasniegusi pat nepilnus 225 tūkstošus eiro. No 642,91 tūkstošu eiro lielā apgrozījuma 2021. gadā vairāk nekā pusi, t.i., 65,92%, veidoja ieņēmumi no graudu realizācijas, bet pārējo daļu – rapša sēklas realizācija. Pērn saimniecība nopirkusi vēl 20,3 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kā arī iespēju robežās plāno to iegādāties arī šogad.

"Lursoft" izpētījis, ka ne visiem deputātiem piederošajiem uzņēmumiem 2021. gadu izdevies noslēgt ar peļņu. Piemēram, Aināram Šleseram (Latvija Pirmajā vietā) piederošais SIA "Avadel" pērn strādājis ar 18,81 tūkstošu eiro zaudējumiem.

Ar zaudējumiem pagājušo gadu noslēdzis arī Mārtiņam Daģim (Jaunā Vienotība) piederošais SIA "Ecos" (4,24 tūkstošu eiro zaudējumi 2021.gadā), arī jau iepriekš pieminētajam Kasparam Melnim piederošais SIA "GAS" (9,96 tūkstošu eiro zaudējumi 2021.gadā), kā arī vēl vairākiem deputātiem piederoši uzņēmumi. Vienlaikus ir virkne Saeimas deputātu, kuriem piederošie uzņēmumi aizvien nav iesnieguši pārskatus par pagājušo gadu. To vidū ir abi Artūram Butānam (Nacionālā apvienība) piederošie uzņēmumi – SIA "AB Production" un SIA "PPN Restaurants". Pēdējais no tiem, 2016. gadā reģistrētais SIA "PPN Restaurants", pārskatus iesniedzis vien par abiem pirmajiem darbības gadiem, kas nozīmē, ka turpmākajos gados, proti, kopš 2018.gada, nav pieejams neviens finanšu pārskats. Uzņēmumam aizvien reģistrētas divas struktūrvienības – Liepājā reģistrētā Kultūrvieta "Kursas Putni", kā arī Nīcas pagastā esošā "Jūrnieka ligzda". Uz 8.novembri SIA "PPN Restaurants" bija uzkrājis 6,2 tūkstošu eiro lielu nodokļu parādu.

Ar gada pārskatu iesniegšanu steidzīgs nav bijis arī Jānim Dombravam piederošais SIA "JD Market", kura pamatdarbība saistīta ar mazumtirdzniecību interneta veikalos, arī no Jaunās Vienotības ievēlētajai Inesei Kalniņai piederošais SIA "Greenergy", Vilim Krištopanam piederošais SIA "Berģu Tūjas" un vēl citi uzņēmumi.

Vienlaikus redzams, ka līdz ar kandidēšanu uz amatu Saeimā, kā arī iegūstot cerēto mandātu, ir personas, kuras izvēlējušas savu uzņēmumu nodot citu rokās. Piemēram, par Igoram Rajevam, kurš 14. Saeimā ievēlēts no Apvienotā Saraksta, piederošā SIA "Rajevs Security and Defence Solutions" jauno īpašnieku un vadītāju kļuvis viņa dēls Ričards Jānis Rajevs. "Lursoft" dati rāda, ka pērn uzņēmums apgrozīja 3 tūkstošus eiro un strādāja ar 4,2 tūkstošu eiro zaudējumiem.

"Lursoft" dati rāda, ka Igors Rajevs nav vienīgais no 14. Saeimas deputātiem, kurš izvēlējies uz deputāta pilnvaru laika nodot sava uzņēmuma vadību citās rokās. Līdzīgi rīkojies arī no "Progresīvie" saraksta Saeimā ievēlētais Atis Švinka. "Lursoft" dati rāda, ka par Saeimas deputātam piederošā nekustamā īpašuma nozares uzņēmuma SIA "LIC" jaunajiem valdes locekļiem no šā gada 2. novembra iecelti Lelde Švinka un Patriks Matīss Švinka. Atis Švinka aizvien ir ne tikai SIA "LIC" kapitāldaļu turētājs, bet arī SIA "Ammolite" vienīgais īpašnieks. Tāpat kā SIA "LIC" gadījumā, arī par holdingkompānijas SIA "Ammolite" jaunajiem valdes locekļiem Švinkas vietā oktobra beigās iecelti Lelde Švinka un Patriks Matīss Švinka. Pats Saeimas deputāts aizvien vēl ir amatpersona trīs uzņēmumu valdēs.

Tikmēr no "Latvija Pirmajā vietā" ievēlētais Oļegs Burovs šogad nodibinājis jaunu uzņēmumu – SIA "Projektu vadības konsultanti" –, kurā jaunievēlētajam Saeimas deputātam pieder 50% daļu. Kā uzņēmuma pamatdarbības sfēra norādītas inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas. "Lursoft" izpētījis, ka savulaik Oļegs Burovs jau bijis kapitāldaļu turētājs uzņēmumā ar tādu pašu nosaukumu, taču šī kapitālsabiedrība 2014. gadā likvidēta.

"Lursoft" apkopotā informācija rāda, ka nevienam no deputātiem piederošajiem uzņēmumiem šobrīd nav reģistrēti maksātnespējas vai likvidācijas procesi, savukārt nodrošinājums piemērots vien Aināram Šleseram piederošajām SIA "Avadel" kapitāldaļām. Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas lēmums par aresta uzlikšanu spēkā jau no 2021. gada 23. marta.