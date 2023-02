Cīņa par klientiem saasinās. 'Elektrum' pazemina dabasgāzes cenu

Ņemot vērā tendences starptautiskajā dabasgāzes tirgū, "Elektrum" ir pazeminājis dabasgāzes cenu, kas pieejama mājsaimniecībām, ziņo "Elektrum'' zīmola īpašniece AS "Latvenergo".

Jāatgādina, ka no šā gada 1. maija mājsaimniecībām pilnībā tiks atvērts dabasgāzes tirgus. Līdz šim datumam AS "Latvijas gāze" pilda t.s. publiskā tirgotāja funkciju, lietotāji no tās pirka dabasgāzi par regulētu cenu.

"Elektrum" piedāvājumu cenas šobrīd ir līdz pat 18% zemākas nekā šobrīd noteiktā dabasgāzes regulētā cena valstī, kuru nodrošina publiskais tirgotājs AS "Latvijas Gāze", klāsta uzņēmums. Vienlaikus šobrīd pieejamā cena ir arī zemāka par valsts kompensācijas mehānismā noteiktajiem cenu griestiem.

Dabasgāzes tirgus Latvijā tika atvērts 2017. gadā. "Delfi Bizness" jau ziņoja, ka plašāk zināmi mājsaimniecību piegādātāji, par kuru piedāvājumiem informācija ir publiski pieejama, ir divi – gāzes kompānija AS "Latvijas Gāze" un energokompānija AS "Latvenergo". Citi tirgotāji nav izvēlējušies aktīvi uzrunāt mājsaimniecības.

Latvijā kopumā dabasgāzi izmanto ap 375 tūkstošiem mājsaimniecību.