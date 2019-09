'CityBee' ienāk vieglo auto koplietošanas tirgū ar 300 automašīnām

Jaunienācējs Latvijas tirgū – koplietošanas uzņēmums "CityBee", kas ir viens no lielākajiem koplietošanas uzņēmumiem Austrumeiropā un Baltijā, no 1. oktobra paplašinās darbību Latvijā, uzsākot koplietošanas automašīnu nomu Rīgā. Sākotnēji autoparku veidos 300 automašīnas, bet pakāpeniski to skaits tiks palielināts, informē uzņēmums.

"CityBee" Latvijā šī gada pavasarī ienāca ar kravas automašīnu "Fiat Ducato" nomu, kas ir pieejamas visu diennakti konkrētos piekļuves punktos. Vasarā tas uzsāka 500 elektrisko skrejriteņu nomu Rīgā un Jūrmalā. Šobrīd uzņēmums uzsāk vieglo automašīnu nomu. Izpētot rīdzinieku braukšanas paradumus, "CityBee" Latvijā izvēlējies nomai piedāvāt kompaktās "Fiat 500" automašīnas, kā arī "Toyota Corolla".

"Ienākšana Latvijā vieglo automašīnu koplietošanas segmentā ir nozīmīgs solis mūsu attīstībā un paver jaunus izaicinājumus. Koplietošanas automašīnu tirgus Latvijā pieaug, un tam ir augsts nākotnes potenciāls. Šobrīd nomā piedāvāsim 300 automašīnas, kas ir ambiciozs pieteikums tirgū. Ambiciozi ir arī nākotnes plāni – plānojam vēl vairāk paplašināt autoparku, iekļaujot arī citas automašīnu markas un nodrošinot plašāko servisu atšķirīgu lietotāju prasībām," stāsta "CityBee Latvija" vadītāja Egija Gailuma.

"Fiat 500" izvēlēts savu īpašību dēļ – tas ir dinamisks, praktisks (viegli novietot auto stāvvietā, manevrēt pilsētas satiksmē) pilsētas auto ar modernām drošības sistēmām. Piegādi Latvijas tirgum veic "Autobrava", kas ir oficiālais "Fiat" pārstāvis Latvijā.

"CityBee" darbojas 14 pilsētās Eiropā, piedāvājot vieglo un kravas automašīnu, velosipēdu un elektrisko skrejriteņu nomu. Tā mērķis ir piedāvāt ekonomiskas un alternatīvas transporta iespējas, atvieglojot iedzīvotāju pārvietošanos un samazinot vides piesārņojumu pilsētā. Uzņēmums ir izstrādājis lietotni "CityBee".

"CityBee" ir investīciju uzņēmuma "Modus Group" projekts. "Modus Group" specializējas finansējuma piesaistē autobūves nozarei, atjaunojamās enerģijas un nekustamā īpašuma projektiem.