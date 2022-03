'Conexus' apgrozījums pērn pieaudzis līdz 56,4 miljoniem eiro

Latvijas vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora AS "Conexus Baltic Grid" ("Conexus") apgrozījums pērn provizoriski sasniedza 56,439 miljonus eiro, kas ir par 4,8% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa pieauga par 0,8% - līdz 13,217 miljoniem eiro, liecina "Conexus" publiskotais nerevidētais gada finanšu pārskats.

Uzņēmums pagājušajā gadā nodrošināja dabasgāzes piegādi Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas vajadzībām, kopējam pārvadītās dabasgāzes apjomam sasniedzot 39,3 teravatstundas (TWh), kas ir par 5% vairāk nekā gadu iepriekš.

Dabasgāzes patēriņa apjoms Latvijas lietotāju vajadzībām pērn audzis par 8%, sasniedzot 12,5 TWh. Patēriņa pieaugums Latvijas tirgū skaidrojams ar aizvadītā gada klimatiskajiem laikapstākļiem, kad Latvijā saglabājās vidēji vēsāks laiks ilgāku laika periodu. Kopumā aizvadītajos trīs gados Latvijas vidējais dabasgāzes patēriņš apkures sezonas laikā ir bijis 8,7 TWh.

Pērn pieaudzis pārvadīto dabasgāzes plūsmu apjoms arī Lietuvas lietotāju vajadzībām, kas pārskata periodā palielinājās 1,8 reizes un sasniedza 3 TWh. Apjoma palielinājums bija vērojams gada pirmajā ceturksnī. Gan Latvijas patēriņš, gan arī dabasgāzes pieprasījums Lietuvai pozitīvi ietekmēja "Conexus" pārvades segmenta rezultātus.

"Conexus" norāda, ka pagājušais gads veiksmīgi aizritējis arī dabasgāzes uzglabāšanas segmentā. Dabasgāzes izņemšanas sezonas sākumā krātuves piepildījums sasniedza 17,4 TWh, veidojot 80% no maksimālā krātuvē uzglabājamā aktīvā dabasgāzes daudzuma. Sistēmas lietotāju interese par dabasgāzes uzglabāšanu krātuvē gan kritās, jo būtiski pieauga energoresursu cenas. Tieši cenu kāpums bijis viens no lielākajiem izaicinājumiem 2021.gadā, tomēr, neskatoties uz to, krātuvē novietotais dabasgāzes apjoms bija lielāks nekā 2017.-2018.gadu krātuves ciklos, norāda uzņēmums.

"Raksturojot aizvadīto gadu, tas uzskatāmi ir parādījis, ka Latvijas dabasgāzes infrastruktūrai ir stratēģiska nozīme, lai nodrošinātu dabasgāzes piegādes nepārtrauktību un drošību arī mainīgos tirgus apstākļos ne tikai Latvijā, bet arī tuvākajos kaimiņu reģionos. 2021. gadā varējām pārliecināties, ka elastīgas dabasgāzes piegādes pieaugoša pieprasījuma apstākļos ir iespējamas, pateicoties krātuvē uzglabātajam dabasgāzes apjomam," teic "Conexus" valdes priekšsēdētājs Uldis Bariss.

Pērn "Conexus" kopumā veica investīcijas 27,4 miljonu eiro apmērā, no kurām 55% īstenoti Eiropas nozīmes projektu realizēšanā. Bariss pauž, ka, lai ļautu krātuvei darboties vēl efektīvāk, pērn uzņēmums noslēdza vēsturisku projektu, kura ietvaros veikta darbus gāzes pārsūknēšanas agregāta "12z330 Nr. 3" modernizācija.

Turpmāk iekārtu varēs izmantot dabasgāzes kompresijas izņemšanai no krātuves pavasara mēnešos, kad krātuvē pieejams mazāks aktīvās dabasgāzes apjoms. Kompresora izmantošana būtiski uzlabošot dabasgāzes piegādes nepārtrauktību un drošību augstos pieprasījuma apstākļos arī dabasgāzes izņemšanas sezonas noslēgumā.

Pērn arī uzsākta sadarbību ar citiem reģiona pārvades sistēmu operatoriem zaļo gāzu attīstībā, tā strādājot arī pie dabasgāzes tirgus attīstības nākotnes scenārijiem, skaidro uzņēmuma valdes priekšsēdētājs.

"Conexus" lielākais akcionārs ir valstij piederošais "Augstsprieguma tīkls" (68,46%), kamēr 29,06% akciju pieder Japānas uzņēmuma "Marubeni" pārvaldītajam fondam "MM Capital Infrastructure Fund", bet 2,48% - pārējiem akcionāriem.