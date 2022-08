'Conexus': Lietuvas - Latvijas starpsavienojuma jauda no 1. novembra palielināsies par trešdaļu

Vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS "Conexus Baltic Grid" (Conexus) un Lietuvas dabasgāzes pārvades sistēmas operators "Amber Grid" veikuši nepieciešamos darbus, lai no 2022. gada 1. novembra palielinātu Lietuvas – Latvijas starpsavienojuma jaudu līdz 90 GWh dienā dabasgāzes piegādei virzienā no Lietuvas uz Latviju. Tādējādi kopīgi īstenotā Lietuvas – Latvijas starpsavienojuma jaudas palielināšanas projekta (ELLI projekts) ātrākas īstenošanas rezultātā jauda 2022. gadā tiks palielināta par trešdaļu.

Kā norāda Uldis Bariss, Conexus valdes priekšsēdētājs, ņemot vērā esošo ģeopolitisko situāciju, ELLI projekta attīstības nozīme ir kļuvusi vēl lielāka: "Spēcīga un vienota dabasgāzes infrastruktūra ir mūsu reģiona atbilde esošajiem starptautiskajiem dabasgāzes piegādes izaicinājumiem. Projekta īstenošanas paātrināšana apliecina, ka mūsu prioritāte ir Baltijas un Somijas gāzapgādes drošība, sistēmas lietotājiem nodrošinot lielākas iespējas Inčukalna pazemes gāzes krātuvē piegādāt un noglabāt dabasgāzi."

ELLI projekta mērķis ir stiprināt gāzes piegādes drošību un uzticamību reģionā. Gāzes pārvades jaudas palielināšana starp Lietuvu un Latviju nodrošinās tirgum elastīgāku piekļuvi Klaipēdas SDG terminālim, Latvijas Inčukalna pazemes gāzes krātuvei un GIPL starpsavienojumam ar Poliju. Izveidotais gāzes infrastruktūras tīkls ļaus pārsūtīt lielākas gāzes plūsmas no Eiropas uz Baltijas reģionu un Somiju.

Projekta kopējās izmaksas ir 9,77 miljoni eiro, no kuriem Conexus projekta izmaksas noteiktas 5,50 miljonu eiro apmērā, bet Lietuvas dabasgāzes pārvades sistēmas operatoram "Amber Grid" – 4,27 miljonu eiro apmērā, savukārt Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta līdzfinansējums noteikts 50% apmērā.