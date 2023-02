Daļa jauno vilcienu jau ieradušies Latvijā, bet aizvien vēl neved pasažierus. Kādēļ?

Šā mēneša sākumā Latvijā tika nogādāts jau septītais jaunais elektrovilciens, bet pirmais no tiem Rīgu sasniedza pagājušā gada jūnijā. Tomēr, kaut arī dažkārt var vērot, kā šie vilcieni pārvietojas pa sliedēm dažādos maršrutos Latvijas ietvaros, pasažierus pārvadāt vēl aizvien nav sācis neviens no tiem. AS "Pasažieru vilciens" pauž cerību, ka jau drīzumā arī pasažieri varēs braukt ar jaunajiem vilcieniem.



"Delfi Bizness" skaidro, kādēļ tāda aizkavēšanās un kad ikvienam varētu būt iespēja iekāpt jaunajā vilcienā.

Pirmais jaunais elektrovilciens līdz Rīgai tika nogādāts pērn jūnijā, otrais – jūlijā, trešais – oktobrī, ceturtais – novembrī, piektais – decembrī, bet sestais – šogad janvārī. Katrs elektrovilciens sastāv no četriem vagoniem, un viena elektrovilciena kopējais garums ir 109 metri. Katrā vilcienā ir sēdvietas 436 pasažieriem, stāvvietas – 454 pasažieriem.

Līdz ar jauno vilcienu ierašanos, nepieciešams pielāgot arī peronus. Šis process gan uzsākts tikai pagājušā gada septembrī.

Tomēr, pēc "Pasažieru vilcienu" Korporatīvo attiecību daļas vadītājas Sigitas Zviedres teiktā, galvenais iemesls, kādēļ jau atvestie vilcieni Latvijā vēl nav sākuši kursēt, saistīts ar to sertificēšanu, ne peronu pielāgošanu.