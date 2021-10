Darbu Liepājas Autobusu parka padomē pamet Aināra Šlesera dēls Edvards

Uzņēmumu reģistrā apstiprinātas pirmās no plānotajām izmaiņām AS "Liepājas Autobusu parks" (LAP) pārvaldē. Darbu padomē pamet tās loceklis Edvards Šlesers, informē uzņēmumā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Lai pilnveidotu uzņēmuma uzraudzības un kontroles funkciju efektivitāti, pieņemts lēmums LAP padomē veikt izmaiņas. Šobrīd padome turpina darbu nepilnā sastāvā līdz nākamajam akcionāru lēmumam," informēja Leonīds Krongorns, AS "Liepājas Autobusu parks" valdes priekšsēdētājs.

Šlesers iecelts amatā 2020. gada 28. jūlijā. Jāpiebilst, ka kopš šī gada oktobra Edvards Šlesers vairs nav arī SIA "Riga Port City" un SIA "MCH Investment Holding" valdes loceklis (reģistrēts kā šī uzņēmuma likvidators), liecina "Lursoft" pieejamā informācija.

Kā esošie amati Edvardam Šleseram pašlaik ir norādīti arī AS "MCH Investīcijas" valdes loceklis, "SIA "Regma Group" valdes loceklis, AS LTG padomes loceklis, SIA "Regma 102" valdes loceklis, SIA "Regma Holdings" valdes loceklis, SIA "Regma Ger" valdes loceklis, SIA "MCH projekti" valdes loceklis, SIA "Multi Capital Holdings" valdes loceklis, SIA "Regma Management" valdes loceklis.

Edvards Šlesers kā patiesā labuma guvējs tieši vai pastarpināti norādīts šādos uzņēmumos: SIA "RTO vagonu serviss", AS "Žurnāli un Diena", SIA "Rīgas Ogļu Terminālis", SIA "Rīgas beramkravu termināls", SIA "Skonto metāls", SIA "RTO Management", AS "Rīgas 1. Saldētava", SIA "Rīgas centrālais termināls", SIA "RTO Ieguldījumi", AS "Rīgas ostas elevators", SIA "Riga Container Terminal", SIA "Juta Termināls", SIA "Rīgas tirdzniecības osta", SIA "Eksporta nams", SIA "LAP1R", SIA "Elevators Andrejsala", SIA "Ganību parks", SIA "IB nekustamo īpašumu pakalpojumi", SIA "Riga Port City", SIA "Mācību centrs Andrejsala". SIA "Jaunrīgas Attīstības uzņēmums", "SIA "Laikmeta muzejs", SIA "Kuģu bāze Andrejsala", "SIA "Ziemeļmeita", AS "LTG", SIA "MCH projekti", SIA "Regma Group", SIA "Regma Management", SIA "MCH AD", SIA "MCH Investment Holding", SIA "Regma Ger", SIA "Regma 102", SIA "Regma Holding", AS "MCH Investīcijas", SIA "KSP investīcijas", SIA "Multi Capital Holdings", liecina "Lursoft" pieejamā informācija.

Jau rakstīts, ka Edvards ir viens no politiķa un uzņēmēja Aināra Šlesera (LPV) un viņa sievas, bijušās deputātes Ineses Šleseres dēliem.

AS "Liepājas autobusu parks" reģistrēta 1995. gadā. Pērn uzņēmums strādājis ar vairāk nekā 10,9 miljonu eiro apgrozījumu un tā peļņa pēc nodokļu nomaksas bijusi 475 tūkstoši eiro. Uzņēmuma valdē pašlaik darbojas Leonīds Krongorns, Māris Ārbergs un Laima Kutūzova, teikts "Lursoft".

Kā liecina 30.jūnija akcionāru sapulces protokols, kompānijas lielākie īpašnieki ir Liepājas pilsētas dome (34,8%) un ekspolitiķu Andra Šķēles un Aināra Šlesera ģimeņu kontrolētais SIA "LAP1R" (59,8%).