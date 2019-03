'Datakom' peļņa pieaugusi trīs reizes

Pašmāju informācijas tehnoloģiju (IT) uzņēmums "Datakom" pērn strādājis ar 13,18 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 11% vairāk nekā 2017. gadā, bet kompānijas peļņa pieaugusi vairāk nekā trīs reizes, veidojot 1,6 miljonus eiro, portālu "Delfi" informēja uzņēmumā.

Vislielākie ieņēmumi – vairāk nekā 7 miljoni eiro – gūti no preču pārdošanas Latvijā. Teju četri miljoni eiro iekasēti no pakalpojumu pārdošanas Latvijā un 1,4 miljoni – no pakalpojumu sniegšanas citās Eiropas Savienības valstīs.

"Pērn turpinājām izaugsmi, attīstot gan jaunus infrastruktūras uzturēšanas un pārvaldības pakalpojumus, gan programmatūras pakalpojumus. Prognozējams, ka 2019. gads IT uzņēmumiem iezīmēsies ar vēl plašākām izaugsmes iespējām. Turpināsim darbu pie jauniem pakalpojumiem un produktiem, sekojot uzņēmēju vajadzībām, un gatavojamies paplašināt eksporta tirgus," sacījis"Datakom" valdes priekšsēdētājs Uldis Semeiks.

2017. gadā uzņēmums strādāja ar 11,888 miljonu eiro apgrozījumu un 481 036 eiro peļņu.

SIA "Datakom" ir Latvijā bāzēts pilna spektra IT uzņēmums, pamatdarbības virzieni ir IT infrastruktūras tirdzniecība, uzstādīšana, uzturēšana, IT iekārtu un tīklu apkalpošana, sarežģītas uzņēmuma līmeņa programmatūras izstrāde un sistēmu integrāciju izveide.

Uzņēmums dibināts 1994. gadā.