Daugavpilī siltumenerģijas tarifs no maija pieaugs par 17%

Šā gada 1. maijā spēkā stāsies jauns pašvaldības akciju sabiedrības "Daugavpils siltumtīkli" siltumenerģijas tarifs, kas, salīdzinot ar šobrīd spēkā esošo (80,60 EUR/MWh), būs par 17% lielāks jeb 94,32 EUR/MWh, "Delfi Bizness" informēja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK).

Tajā atzīmē, ka siltumenerģijas ražošanā tiek izmantota gan dabasgāze, gan atjaunojamie resursi – šķelda, granulas un malka. Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifa izmaiņas no 1. maija ietekmējis PAS “Daugavpils siltumtīkli” kurināmā (dabasgāze) izmaksu (+26,8%) un iepirktās siltumenerģijas izmaksu (+13%) pieaugums. Šīs abas pozīcijas tarifā veido lielāko daļu jeb 83,7% no kopējām komersanta izmaksām, līdz ar to šo izmaksu svārstības energoresursu tirgū būtiski ietekmē PAS “Daugavpils siltumtīkli” tarifa apmēru.

“Vēl līdz aprīļa beigām PAS “Daugavpils siltumtīkli” spēkā ir iepriekš noslēgtais dabasgāzes līgums. Savukārt šā gada aprīlī komersants publicēja informāciju par jauno dabasgāzes līgumu, kas, ņemot vērā šī brīža saspringto dabasgāzes tirgus situāciju un cerot uz lētāku cenu nākotnē, noslēgts uz vienu mēnesi – līdz maija beigām. Šādu pieeju šī brīža tirgus situācijā izmanto arī citi regulētie siltumapgādes pakalpojumu sniedzēji,” norāda SPRK padomes locekle Anna Upena.

SPRK skaidro, ka dabasgāzes cena biržā jeb dabasgāzes importa cena ietekmē dabasgāzes tirdzniecības gala cenu. Eiropas biržu cenu indeksus parasti izmanto dabasgāzes cenas referencei, slēdzot piegādes līgumus dabasgāzes importam Latvijā. Šāda dabasgāzes izcenošana esot ierasta prakse arī gāzes piegādēm mazumtirgū, piemēram, iegādājoties dabasgāzi siltumenerģijas ražošanai.

Aizvadītajos mēnešos dabasgāzes cenas uzrāda augstu līmeni saistībā ar karu Ukrainā. Attiecīgi dabasgāzes nākotnes darījumu cena 2022. gada marta mēnesim “Trading Hub Europe” biržā bija 81,22 EUR/MWh, savukārt š.g. aprīļa mēnesim sasniedza 130,70 EUR/MWh.

SPRK atgādina, ka “Daugavpils siltumtīkli” ir piešķirta atļauja pašai noteikt siltumenerģijas tarifus, ja mainās kurināmā cena. Tas nozīmē, ka tiklīdz kurināmā cena būs zemāka par to, kas iekļauta piemērotajā tarifā, komersantam būs jānosaka zemāks tarifs.

Noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un pamatojumu “Daugavpils siltumtīkli” iesniedza SPRK šā gada 31. martā. SPRK, izvērtējot komersanta iesniegto pamatojumu, secināja, ka noteiktie (piedāvātie) tarifi ir pamatoti un atbilstoši metodikai.

Ņemot vērā, ka līdz ar šā gada 1. maiju beidzas valsts noteiktais atbalsts siltumapgādes maksājumiem mājsaimniecībām, SPRK aicina iedzīvotājus rūpīgi izvērtēt sev piemērotāko risinājumu pakalpojuma saņemšanai. SPRK atgādina, ka lietotājiem ir iespēja atteikties no pakalpojumiem, piemēram, siltumapgādes vai karstā ūdens nodrošināšanas arī īstermiņā. Proti, sadarbībā ar apsaimniekotāju māju iedzīvotājiem ir iespēja koriģēt pakalpojuma patēriņu, tādējādi par pakalpojumu maksājot kopumā mazāk.

Nepieciešamības gadījumā finansiālu atbalstu siltumapgādes pakalpojuma izmaksu segšanai maznodrošinātās un trūcīgās personas var saņemt, vēršoties pašvaldības sociālajā dienestā. Iedzīvotāji var vērsties arī pie pakalpojuma sniedzēja (privātmāju un daudzīvokļu namu iedzīvotāji, kuri izmanto tiešos norēķinus) vai apsaimniekotāja (daudzīvokļu namu iedzīvotāji, kuri neizmanto tiešos norēķinus), lūdzot iespēju izmantot izlīdzinātos maksājumus. Piedāvāt izlīdzinātu/speciālu atmaksas grafiku nav komersantu pienākums, taču daļa šādu iespēju saviem lietotājiem piedāvā.