Daugavpils lidlauka attīstības projekta tehniskās dokumentācijas izstrādei nepieciešami 912 000 eiro, informēja pilsētas pašvaldībā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pašvaldība jau ir saņēmusi valsts līdzfinansējumu 250 000 eiro apmērā tehniskās dokumentācijas izstrādei, atlikušo summu segs pilsētas dome, ņemot aizņēmumus. Kopējās dokumentācijas izstrādei izmaksas ir 912 000 eiro.

Iepirkums darbu veikšanai ir noslēdzies, un drīzumā projektētājs - apvienība "Setec un Rem Pro" sāks darbu pie izvirzītā uzdevuma. Saskaņā ar līgumu tas ir jāpaveic līdz 2022.gada beigām.

Pašvaldībā norāda, ka pašlaik ir vairāki iespējamie Daugavpils lidostas attīstības scenāriji, tai skaitā ar uzsvaru uz kravu pārvadājumiem.

"Jebkurā gadījumā investoru interese pierāda, cik nozīmīgi ir pirmie soļi, kuri jāsper gan pašvaldībai, gan valstij, kas jau ir iekļāvusi lidostas ideju Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2021.-2027.gadam," uzsvēra domē.

Daugavpils domi jau apmeklēja uzņēmējs Subhams Čakravarti, kurš specializējas farmakoloģisko izejvielu piegādē no Indijas uz Eiropas valstīm. Čakravarti jau vairākus gadus dzīvo Latvijā, bet viņa bizness atrodas Indijā.

Tikšanās laikā ar domes priekšsēdētāju Igoru Prelatovu ("Mūsu partija"), piedaloties arī padomniekam biznesa un investīciju attīstības jomā Igoram Aleksejevam, tika pārrunāti ne tikai lidostas, bet arī visas pilsētas attīstības jautājumi. Uzņēmēju interesējot sadarbība ar pilsētu savas uzņēmējdarbības īstenošanai - farmakoloģisko izejvielu piegādei uz Krieviju, Baltkrieviju un citām valstīm. Viņš arī uzsvēra, ka pašreizējā Covid-19 izraisītā krīze pierādīja to, cik lielu lomu pasaules ekonomikā spēlē piegāžu ķēdes, tai skaitā tās, kas saistītas ar lidostām, kuras specializējas dažāda veida pārvadājumos.

"Latvija, ja skatāmies globāli, ir lieliska stratēģiskā vieta loģistikai. Un tas, ka Daugavpils ir uzņēmusies tik nopietnu projektu, ir vairāk nekā slavējami. Piegādes ķēdes un to stabilitāte tagad ir pasaules mēroga problēma pandēmijas dēļ," komentēja Čakravarti.

Viņš uzskata, ka pašlaik šajā jomā strādājošajiem speciālistiem jārod jauni, elastīgi risinājumi, lai izkļūtu no esošajām grūtībām, un tā noteikti nav viena vai divu gadu problēma.

"Es uzskatu, ka ir biznesa jomas, kas nekad nebeigs pastāvēt. Viena no tām ir piegādes ķēžu loģistika, jo visu laiku kaut kas ir jāpārvadā no viena punkta uz otru. Un pēc tam - medicīna un viss, kas ar to saistīts," pārliecināts uzņēmējs no Indijas.

Jau ziņots, ka Daugavpils lidlauka pārveide par komerciālu lidostu varētu izmaksāt aptuveni 61 miljonu eiro, secināts Latgales Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvaldes darba tikšanās laikā.

Sanāksmes dalībnieki diskutēja par Latvijā esošo reģionālo lidostu situāciju, nozīmību un atšķirībām. Spriežot pēc reģionālās lidostas piemēra Liepājā, lidostas attīstība palīdz piesaistīt ārvalstu investīcijas un darbojas veiksmīgi, kas apliecina, ka Daugavpilī lidosta noteikti ir nepieciešama, vienojušies sanāksmes dalībnieki. Viņuprāt, lidostas izveide pilsētu padarītu konkurētspējīgāku un pievilcīgāku investoriem.

Aplēsts arī, ka Daugavpils lidlauka pārveide par komerciālu lidostu izmaksātu aptuveni 61 miljonu eiro, kas ir vairāk nekā izmaksāja Liepājas lidostas attīstīšana. Tas esot izskaidrojams ar to, ka Liepājā jau bija lidosta, kuru vajadzēja pielāgot atbilstoši sertificēšanās prasībām.

Vienlaikus Latgales SEZ prognozē, ka Daugavpils lidostas kravu apgrozījums būtu ievērojami lielāks gan teritoriālo īpatnību dēļ, gan tādēļ, ka Liepājā lielu daļu kravu pārvadājumu atslogo osta.