Divpadsmit 'Drogas' veikalos var nodot pārstrādei plastmasas iepakojumus

No 20. jūlija 12 "Drogas" veikalos būs pieejami plastmasas šķirošanas konteineri, kuros pārstrādei var nodot jebkura marķējuma skaistumkopšanas produktu plastmasas iepakojumus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Konteineri ir pieejami galvenokārt Rīgā, kā arī Liepājā. Veikalos savāktais plastmasas iepakojums tiks nodots "Eco Baltia" grupas polimēru materiālu pārstrādes uzņēmumam "Nordic Plast", kur tie tiks pārstrādāti otrreizējās izejvielās, kas tālāk tiks izmantotas jaunu produktu ražošanā.

AS "Drogas" tīklā Latvijā un Lietuvā šobrīd ir 148 veikali, tā specializācija ir skaistumkopšanas, veselības, higiēnas un sadzīves preču tirdzniecība. Latvijā tas ir pārstāvēts visplašāk – 95 veikali, Lietuvā atvērti 53 veikali "Drogas". Uzņēmums abās valstīs kopumā nodarbina vairāk nekā 1300 darbiniekus. No 2004. gada AS "Drogas" ir mazumtirdzniecības grupas "A.S. Watson Group" uzņēmums.

Projektu "Šķirot ir dabiski!" īsteno "Drogas" kopā ar "Garnier" un "Latvijas Zaļo punktu".