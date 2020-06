Dīzeļvilcienu iepirkumam pieteikumus iesnieguši pieci kandidāti

Piektdien, 19. jūnijā, AS "Pasažieru vilciens" iepirkuma komisija ir atvērusi Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) iesniegtos kandidātu pieteikumus. Kopumā interesi piedalīties astoņu jaunu dīzeļvilcienu piegādes iepirkumā ir izteikuši pieci kandidāti - "Metrovagonmaš AO" ("МЕТРОВАГОНМАШ"), "Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.", "Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.", "Kryukovsky Railway Car Building Works" un "Stadler Polska Sp. z o.o.", informē "Pasažieru vilciens".

Iepirkuma komisija nekavējoties sāks vērtēt iesniegto pieteikumu atbilstību kandidātu atlases nolikumā noteiktajiem atlases kritērijiem. Kandidāti, kuru pieteikumi tiks atzīti par atbilstošiem, tiks uzaicināti iesniegt savus piedāvājumus sarunu procedūras 2. kārtā. Šajā kārtā atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām tiks izvēlēts saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.

Jauni dīzeļvilcieni "Pasažieru vilcienam" nepieciešami, lai pēc iespējas drīzāk aizstātu šobrīd uzņēmuma rīcībā esošos DR1A modeļa vilcienus ar ASV sankciju sarakstā iekļautā PAO "Zvezda" dzinējiem.

"Ņemot vērā, ka šajā iepirkumā viens no būtiskākajiem kritērijiem ir ātrs vilcienu piegādes laiks un visiem astoņiem jaunajiem vilcieniem jābūt piegādātiem jau līdz 2023. gada 30. novembrim, pieci kandidāti, kuri, iesniedzot savus piedāvājumus, ir izrādījuši interesi piedalīties dīzeļvilcienu iepirkumā, ir ļoti labs rezultāts, kas šajā iepirkumā nodrošina konkurenci, un mēs varēsim iegādāties saimnieciski izdevīgo no visiem piedāvājumiem. Līgumu par dīzeļvilcienu piegādi plānots parakstīt līdz šī gada beigām, tas nozīmē, ka nepilnu trīs gadu laikā iepirkuma uzvarētājam vilcieni būs jāuzprojektē, jāsaražo, jāpiegādā un arī jāsertificē," teic AS "Pasažieru vilciens" valdes priekšsēdētājs Rodžers Jānis Grigulis.

Iepirkumu par astoņu jaunu dīzeļvilcienu piegādi "Pasažieru vilciens" izsludināja 2. maijā. Sākotnējais pieteikumu iesniegšanas termiņš bija š.g. 5. jūnijs, taču pēc potenciālo piegādātāju lūgumiem, kas pamatoti ar ārkārtējo situāciju vairākās pasaules valstīs un tās ietekmi uz dažādu institūciju darbu un dokumentu sagatavošanu, termiņš tika pagarināts līdz š.g. 19. jūnijam.

Vilcienu iepirkuma realizēšanai AS "Pasažieru vilciens" ir izvēlējusies sarunu procedūras metodi, kas dod iespēju pasūtītājam izvirzīt iespējami labākos iepirkuma nosacījumus un iegādāties preci par ekonomiski izdevīgāko cenu. AS "Pasažieru vilciens" plāno iepirkuma līgumu noslēgt līdz 2020. gada 31. decembrim.