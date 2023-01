'Eco Baltia' pabeidz ielu un ceļu uzturēšanas uzņēmuma 'Pilsētas eko serviss' iegādi

Baltijas vides resursu apsaimniekošanas uzņēmumu grupas AS "Eco Baltia" uzņēmums SIA "Eco Baltia vide" ar meitasuzņēmuma starpniecību pabeidzis ceļu un ielu uzturēšanas uzņēmuma SIA "Pilsētas eko serviss" iegādes darījumu. Tas paredz 100% daļu iegādi uzņēmumos SIA "Pilsētas Eko Serviss", SIA "PES serviss" un SIA "B 124".

Darījuma summa netiek atklāta, bet to līdzfinansē "Luminor" banka. Darījuma pabeigšanai Konkurences padomes atļauja tika saņemta 2022.gada decembrī. To veica SIA "Eco Baltia vide" meitasuzņēmums AS "Latvijas Zaļais punkts".

"Situācija ekonomikā, ražošanas izmaksu kāpums un energoresursu cenas ikvienam uzņēmumam šobrīd rada papildu izaicinājumus. Taču vienlaikus uzņēmējdarbībā tas ir vērtīgs laiks, lai meklētu un ieviestu jaunus efektivitātes risinājumus, turpinātu attīstīties un nostiprinātu pozīcijas tirgū. Paplašinot biznesa portfeli un pakalpojumu klāstu, kļūsim vēl konkurētspējīgāki ar lielāku izaugsmes potenciālu nākotnē," saka SIA "Eco Baltia vide" valdes priekšsēdētājs un "Eco Baltia" vides apsaimniekošanas segmenta vadītājs Jānis Aizbalts.

"Pilsētas eko serviss", kas ir dibināts 2003.gadā, piedāvā tādus pakalpojumus kā ielu un ceļu uzturēšana, ūdens novadīšanas sistēmu uzturēšanas un remonta darbus, kā arī tehnikas nomu. 2021.gadā tā ieņēmumi sasniedza 5,7 miljonus eiro. Uzņēmumā strādā aptuveni 80 darbinieki.

"2022.gads "Eco Baltia" grupā ir iegājis vēsturē ar vairākiem nozīmīgiem uzņēmumu iegādes darījumiem, kas virza mūs tuvāk arī uzņēmuma vīzijai – starptautiskam līderim vides apsaimniekošanā un otrreizējo izejvielu pārstrādē. Pēdējo divu gadu laikā no vietējā uzņēmuma esam izauguši līdz starptautiskā tirgus spēlētājam, kura kombinētie (pro-forma) ieņēmumi 2022.gadā veidos jau aptuveni 240 miljonus eiro. Šogad plānojam gan integrēt "Pilsētas eko serviss" vides apsaimniekošanas segmentā, gan izvērtējam citu uzņēmumu iegādes iespējas. Tāpat plānojam arī tālākas investīcijas jau esošajos uzņēmumos," atklāj "Eco Baltia" valdes priekšsēdētājs Māris Simanovičs

Abu pušu klientiem, partneriem un darbiniekiem esošajos sadarbības līgumos un iestrādnēs izmaiņas pagaidām nav plānotas.

SIA "Eco Baltia vide" ir vides apsaimniekošanas uzņēmums; Latvijā tajá strādā vairāk nekā 500 darbinieki. 2021.gadā uzņēmuma neto apgrozījums bija 34,19 miljoni eiro. SIA "Eco Baltia vide" ir daļa no AS "Eco Baltia", kas ir apgrozījuma ziņā lielākā vides apsaimniekošanas uzņēmumu grupa Baltijas valstīs. 2022.gadā prognozētais "Eco Baltia" grupas kombinētais (pro-forma) pārdošanas apgrozījums sasniegs aptuveni 240 miljonus eiro, salīdzinot ar 150 miljoniem eiro 2021.gadā. 2022.gada septembrī "Eco Baltia" turpināja paplašināties, AS "PET Baltija", kas ir viena no Ziemeļeiropā lielākajām PET pārstrādes rūpnīcām, iegādājoties Čehijas vadošo šķiedru ražotāju – "TESIL Fibres".

Grupas uzņēmumos Latvijā, Lietuvā un Čehijā strādā vairāk nekā 2200 darbinieku, un tās lielākie uzņēmumi ir "PET Baltija", "Tesil Fibres" "Eco Baltia vide", "Ecoservice", "Latvijas Zaļais punkts" un "Nordic Plast".

"Eco Baltia" akcionāri ir "INVL Baltic Sea Growth Fund" caur UAB "BSGF Salvus" (52,81%), Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (30,51%) un uzņēmuma vadība (16,68%).