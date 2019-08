Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā: iespējas vairāk nekā 60 pasaules valstīs

Maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), kuriem ir starptautiskas ambīcijas sava produkta vai pakalpojuma attīstīšanā ārvalstīs nebūt nav jāizgudro divritenis no jauna kā to prasmīgāk un mērķtiecīgāk paveikt, jo Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā (EEN) sniedz palīdzīgu roku, dalās ar zināšanām, atbild uz specifiskiem jautājumiem, kā arī, izmantojot savu plašo datu bāzi, atvieglo ārvalstu sadarbības partneru meklēšanas procesu.

EEN tīkls ir kā tilts uz pasaules iespējām, jo tas aptver un darbojas vairāk nekā 60 pasaules valstīs, apvienojot vairāk nekā 600 organizācijas un 3000 ekspertus. Latvijā EEN tīkla projektu īsteno Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un Latvijas Tehnoloģiskais centrs. EEN Latvijā aktīvi darbojas vairāk nekā desmit gadus un šajā laika periodā ap 25 tūkst. MVU jau guvuši labumu no galvenajiem tīkla pakalpojumiem. Atbalsta tīkla kapacitāte nebūt nav izsmelta un EEN projekta koordinatore Jekaterina Vanaga uzsver, ka pieprasījumu intensitāti pēc tīkla pakalpojumiem regulē vispārējais stāvoklis ekonomikā.

"Pašlaik, kad uzņēmumiem sokas labi un ekonomika aug, tiek saņemti mazāk pieprasījumu, un arī Latvijas uzņēmumi izskata pieprasījumus daudz rūpīgāk un nesteidzas dod pozitīvu atbildi. Pavisam cita situācija bija gados, kad ekonomikā bija lejupslīde. Mūsu biežākie klienti ir jaunie un mazie uzņēmumi, kas veic savus pirmos soļus ārvalstu tirgu virzienā. Vidējie un lielie uzņēmumi pie mums vēršas daudz retāk, jo viņiem jau ir sava komanda, kas veicina eksportu un viņiem ir jau pieredze attīstot savus produktus vai pakalpojumus ārpus valsts robežām. Tomēr arī vidējiem un lieliem uzņēmumi EEN zināšanas ir noderīgas, un tie parasti padomu lūdz situācijās, ja ir radies kāds specifisks likumdošanas jautājums. Domāju, ka lielākais ieguvums ir EEN tīkla pārklājums un iespēja atrast atbildes uz saviem jautājumiem par biznesa katrā Eiropas valstīs un ne tikai," stāsta Vanaga.

Logs uz pasaules tirgiem



EEN pakalpojumu klāsts ir ļoti plašs, un tajā ikviens MVU ar eksporta ambīcijām var rast gūt palīdzību starptautisko partneru meklēšana – sākot ar iespēju piedalīties ienākošajās un izejošajās biznesa misijās, kā arī kontaktbiržās, semināros un darbnīcās. Tuvākais ārvalstu pasākums plānots septembra sākumā, kad Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Spānijā organizēs bioloģisko vīnu izstādi FIVEbio, kurā aicina piedalīties ārvalstu vīna importētājus un izplatītākus. Izstādes laikā būs iespējams satikt ap 60 dažādu bioloģisko vīna darītavu pārstāvjus, kā arī apmeklēt četras dažādas vīna darītavas Navarrā. Savukārt Latvijā tuvākais inovācijas stends un kontaktbirža tiks organizēta "Riga Food" izstādes laikā no 4.-7. septembrim. Sadarbojoties ar EEN pašmāju uzņēmumiem tiek dota arī iespēja meklēt aktuālus biznesa, tehnoloģiju vai pētniecības sadarbības piedāvājumus, kā arī izvietot datubāzē savu piedāvājumu.

"EEN pakalpojumu klāsts tiešam ir plašs, bet visbiežāk pie mums vēršas MVU ar lūgumu palīdzēt atrast sadarbības partnerus ārvalstīs – partnerus savu pakalpojumu vai produktu virzīšanai ārvalstu tirgos. Retāk uzņēmumi mums lūdz palīdzību izejvielu, materiālu vai tehnoloģiju atrašanā vai arī jaunu produktu atrašanai Latvijas tirgum. Šim virzienam noteikti ir potenciāls, jo EEN tīkls darbojās gan eksporta, gan importa virzienos," teic Vanaga.

Līdzās starptautisko kontaktu nodrošināšanai un sadarbības partneru meklēšanai EEN pakalpojuma klāstā nozīmīgu segmentu veido arī konsultācijas, piemēram, par likumdošanas jautājumiem, jo nereti MVU vēlas uzzināt detalizētu informāciju par prasībām, kādas dažādos tirgos ir precēm un pakalpojumiem, kādam ir jābūt preces marķējumam, vai kādas procedūras jāveic, lai varētu darbiniekus nosūtīt veikt darbus ārvalstīs. Tāpat aktuālas ir konsultācijas par pieeju finansējumam, piemēram, programmai "Horizon 2020", "Erasmus", "Creative Europe", "Interreg" u.c.

Trešais lielais EEN pakalpojumu bloks saistīts ar palīdzību partneru meklēšanā dalībai starptautiskajās programmās un MVU ir iespēja iegūt informāciju par potenciālo eksporta tirgu, piemēram, uzzināt aktuālo statistiku, tendences, tirgus apmēru, izplatīšanas kanālus un citu aktuālu informāciju, kas pirms startēšanas kādā no ārvalstu tirgiem ir svarīgi zināt. Savukārt ceturtais nozīmīgais EEN pakalpojumu klāsts saistīts ar inovācijas un tehnoloģiju pārnesi.

Katram sava vajadzība



"Pēdējos divos gados (2017. un 2018. gadā) esam snieguši klientiem vairāk nekā 1400 konsultācijas. Latvijas EEN pārstāvji aktīvi piedalījās brokera pasākumu un tirdzniecības misiju organizēšanā sadarbībā ar EEN partneriem citās valstīs un kopumā šajos 35 pasākumos norisinājās vairāk nekā 1600 tikšanās. Vismaz 60 klientiem ir izveidojusies sadarbība ar ārvalstu partneriem," par pēdējo gadu paveikto stāsta Vanaga.

Viens no EEN atbalsta saņēmējiem ir SIA "FinColl", kas izmantoja tīkla datubāzi un sameklēja sev sadarbības partneri Lietuvā.

"Izmantojām EEN, lai nodibinātu jaunus un abpusēji izdevīgus darījumu kontaktus ar citiem Eiropas uzņēmumiem, kuri darbojas mūsu darbības jomā. Piemēram, izmantojot EEN, atradām un veiksmīgi sadarbojamies ar Lietuvas uzņēmumu (juridisko biroju) kavētu maksājumu piedziņā no Latvijas komersantiem, kā arī sniedzam viņiem juridisku atbalstu saistībā ar strīdiem starp Latvijas un Lietuvas komersantiem. Šāda sadarbība mums ļauj paplašināt gan pakalpojumu klāstu, gan nodrošināt klientiem atbilstošākā (specializētā) partnera izvēles iespējas un izdevīgākos finanšu nosacījumus. Izveidojusies sadarbība atbilst mūsu uzstādītajiem mērķiem – juridiskās palīdzības un kavētu maksājumu piedziņas pakalpojumu nodrošināšana neatkarīgi no klienta vai partnera ģeogrāfiskās atrašanās vietas," pieredzē dalās juridiskā biroja "FinColl" vadītājs Kaspars Kleins.Viņš atklāj, ka ar šo uzņēmumu iecerēts sastrādāties arī turpmāk, jo ar sadarbību ir apmierināts, kā arī nākotnē viņš iecerējis vajadzības gadījumā izmantot EEN atbalstu atkārtoti.

Viņaprāt, EEN dod vienotu platformu, iespēju daudz precīzāk uzņēmumiem atrast vienam otru, jo tiek skaidri definēts gan attiecīgā uzņēmuma piedāvājums, gan prasības sadarbībai un iespējamajiem partneriem. "Mēs vēlētos, lai šo iespēju izmantotu daudz plašāks uzņēmumu skaits," atzīst Kleins.

Klātienē tikties ar EEN ekspertiem varēs Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras rīkotajā festivālā "iNOVUSS" Biznesa terasē. Festivālā, kas no 30. augusta līdz 1. septembrim notiks Lucavsalā, varēs iepazīties ne tikai ar EEN ekspertiem no Latvijas, bet arī ar tīkla kolēģiem no Lietuvas, Polijas, Bulgārijas, Rumānijas, Zviedrijas un Lielbritānijas.

Nāc uz konsultācijām trīs dienu garumā un piedalies arī diskusijās, uzzinot vairāk par ES vienoto tirgu – "Vai pārdot Lielbritānijā ir tik pat viegli kā pārdot Ungārijā" (30.08.2019., 19:30, Biznesa terase) un Latvijas spēļu izstrādātājiem globālajā tirgū (31.08.2019., 17:00, Biznesa terase).