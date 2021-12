Ekspreša vilciena reisi līdz Rēzeknei kursēs katru dienu

Lai stiprinātu vilciena lomu sabiedriskā transporta pakalpojumu sistēmā un nodrošinātu biežāku satiksmi starp Rīgu un Rēzekni, no 2021. gada 12. decembra maršruta Rīga–Rēzekne ekspreša vilciena reisi, kas līdz šim tika nodrošināti sestdienās un svētdienās, tiks izpildīti katru dienu, informē Autotransporta direkcija.

Tāpat, atsaucoties Indras novada iedzīvotāju ierosinājumiem, atsevišķi maršruta Rīga–Krāslava reisi tiks pagarināti līdz Indrai.

Palielinot mobilitātes iespējas Rēzeknes un tās apkaimes iedzīvotājiem, maršruta Rīga–Rēzekne vilciens no Rīgas katru dienu izbrauks plkst.12.01 un no Rēzeknes – 15.16 (līdz šim reiss tika izpildīts tikai sestdienās un svētdienās). Vilciens apstājas pieturā Ogre, Aizkraukle, Pļaviņas, Krustpils, Viļāni un Rēzekne 2. Reisa izpildes laiks virzienā no Rīgas ir divas stundas un 45 minūtes, bet virzienā no Rēzeknes – divas stundas un 44 minūtes.

Lai iedzīvotāji varētu ērtāk un ātrāk nokļūt Indrā un no Indras – Rīgā, maršruta Rīga–Krāslava reiss, kas Rīgā ceturtdienās un piektdienās tiek uzsākts plkst.16.31, tiks pagarināts līdz Indrai. Plānots, ka vilciens Indrā pienāks plkst.20.10.

Tāpat piektdienās un sestdienās rīta reiss Indrā tiks uzsākts plkst.5.23, Rīgā iebraucot plkst.9.00 (vilciens no Krāslavas izbrauc plkst.5.47). Braucot līdz Indrai, vilciens apstāsies pieturā Ogre, Aizkraukle, Pļaviņas, Krustpils, Līvāni, Daugavpils, Krāslava un Indra. Vilciena biļetes cena no Rīgas līdz Indrai un otrādi būs 9,45 eiro.