'Ekspress Grupp' digitālo abonentu skaits pieaug par 73%; 'Delfi' Latvijā abonē vairāk nekā 11 tūkstoši

2020. gadā Baltijas valstīs "Ekspress Grupp" mediju grupas kopējais digitālo abonentu skaits pieauga par 73%, gada nogalē sasniedzot 81 254, bet Latvijā 2020. gada 31. decembrī "Delfi" abonentu bāzi veidoja 11 143 lasītāju, liecina grupas paziņojums Tallinas biržā.

Igaunijā kopējais grupas ietilpstošo mediju (portāls "Delfi", laikraksti "Eesti Päevaleht", "Maaleht", "Eesti Ekspress" un vairāki žurnāli) digitālo abonentu skaits pērn pieauga par 53% un sasniedza 49 696. Grupai pieder 50% no laikraksta "Õhtuleht", kura digitālo abonentu skaits gada beigās sasniedza 13 082, tādējādi pērn augot par 36%.

Kā liecina Igaunijas Mediju uzņēmumu asociācijas dati, "Ekspress Grupp" digitālo abonentu skaits veido 50% no visas valsts tirgus segmenta.

Latvijā, kur "Ekspress Grupp" piedāvā divus abonēšanas produktus – "Delfi Plus" un sporta tīmekļa žurnālu MVP, digitālo abonentu skaits gada laikā pieaudzis 2,5 reizes. Lietuvā pieaugums bija par 700% (6595 abonenti 2020. gada decembra beigās).

"2020. gads visiem mūsu medijiem visos tirgos digitālo abonentu ziņā bija izrāviena gads. Abonentu skaita pieaugumu virzīja cilvēku paradumu un attieksmes izmaiņas: lasītāji ir vairāk gatavi maksāt par digitālo saturu dzimtajā valodā. Kopējais fons bija atbalstošs šādām izmaiņām, jo pasaulē, kurā dominē informācijas drumslas, objektīva žurnālistika tiek novērtēta arvien vairāk," skaidroja "Ekspress Grupp" izpilddirektore Mari-Līsa Rītsalu.

Kā norāda Rītsalu, digitālo abonementu ziņā "Ekspress Grupp" ir kļuvis par veiksmīgāko Igaunijas mediju uzņēmumu: grupas tirgus daļa ir 50%. Veiksmīgākais produkts ir vairāku mediju satura pakete, ko iegādājoties, lasītājs piekļūst visam "Ekspress Grupp" mediju saturam Igaunijā (izņemot "Õhtuleht").

Latvijā un Lietuvā maksas abonementu pakalpojums tika uzsākts vēlāk nekā Igaunijā, – 2019. gadā. "Sākotnējie rezultāti rāda, ka lasītāji pamazām pieņem šādu abonēšanas modeli. Mēs turpmāko gadu laikā sagaidām izaugsmi Latvijas un Lietuvas tirgos ," sacīja Rītsalu. Laikā, kad divas trešdaļas no Baltijas valstu interneta reklāmas nonāk "Google" un "Facebook" rokās, digitālo abonentu pieaugums ir kritiski svarīgs žurnālistikas nākotnei Baltijā, paziņojumā pauda grupas vadītāja.

AS "Delfi" pārvalda Latvijā populārāko ziņu portālu "delfi.lv", kuram ik mēnesi ir vairāk nekā 800 tūkstoši lietotāju. Kopš 2007. gada AS "Delfi" pieder Baltijas valstīs vadošajai mediju grupai – AS "Ekspress Grupp".

"Ekspress Grupp" darbojas kopš 1989. gada un nodarbina 1700 strādājošo. Tai pieder vadošie interneta mediju portāli Baltijas valstīs. Tallinas biržā kotētā "Ekspress Grupp" izdod populārākos dienas un nedēļas laikrakstus, kā arī lielāko daļu populārāko žurnālu Igaunijā.