Elektroenerģijas cena Latvijā pagājušajā nedēļā pieauga par 12%, Igaunijā – par 49%

Pagājušajā nedēļā "Nord Pool" sistēmas cena, kā arī elektroenerģijas cenas Baltijā pieauga, informē "Latvenergo".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Latvijā un Lietuvā nedēļas vidējā elektroenerģijas cena pieauga par 12% un vienoti bija 304,24 EUR/MWh. Igaunijā elektroenerģijas cena kāpa par 49% un pielīdzinājās Somijas nedēļas vidējai cenai – 299,83 EUR/MWh.

Tikmēr turpinās elektroenerģijas pārvades sistēmas šķērsgriezumu jaudas ierobežojumi starp Igauniju un Latviju remontdarbu dēļ. Eiropā pagājušajā nedēļā cenas kāpums virs 300 eiro bija vairākās valstīs, tostarp Vācijā tā pieauga par 30%, sasniedzot 313,77 EUR/MWh, bet Francijā – 372,55 EUR/MWh, pieaugot par 5%.

Aizvadītajā nedēļā "Nord Pool" sistēmas cena kāpa par 34% līdz 72,89 EUR/MWh.Elektroenerģijas cenu pieaugumu aizvadītajā nedēļā veicināja vēja elektrostaciju izstrādes kritums "Nord Pool" reģionā par 15%, augstas energoproduktu cenas, kā arī Ziemeļvalstu atomelektrostaciju pieejamās jaudas īpatsvara samazinājums līdz 72% no kopējās uzstādītās. Nedēļas vidējās elektroenerģijas cenas Baltijā ietekmēja par 33% zemākas enerģijas plūsmas no Somijas, kā arī par 3% zemākas plūsmas no Zviedrijas SE4 tirdzniecības apgabala.

Aizvadītajā nedēļā "Nord Pool" reģionā elektroenerģijas patēriņš samazinājās, un tika patērētās 6 283 GWh, bet izstrādes apjomi samazinājās līdz 7 051 GWh.

Baltijas valstīs kopējais elektroenerģijas patēriņš samazinājās par 1% līdz 463 GWh. Latvijā patērētās elektroenerģijas apjoms samazinājās par 2% līdz 115 GWh. Igaunijā elektroenerģijas patēriņš bija 128 GWh, tas bija par 4% zemāks nekā iepriekšējā nedēļā. Tikmēr Lietuvā elektroenerģijas patēriņš pieauga par 1%, tika patērētas 220 GWh.

Baltijā elektroenerģijas izstrāde kāpa par 15% līdz 305 GWh. Latvijā elektroenerģijas izstrādes apjomi kāpa par 28% līdz 53 GWh. Igaunijā ražošanas apjomi pieauga par 3 % līdz 160 GWh. Lietuvā elektroenerģijas izstrāde bija 92 GWh, kas bija par 35% augstāka nekā iepriekšējā nedēļā.

Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 46%, Igaunijā – 125%, bet Lietuvā 42%. Baltijas valstīs tika saražoti 66% no reģionā patērētās elektroenerģijas apjoma.