Elektroenerģijas cenu kritumu februārī veicināja mērenāki laikapstākļi

Aizvadītajā mēnesī elektroenerģijas cenas "Nord Pool" reģionā turpināja janvārī iesākto samazinājuma tendenci, ko galvenokārt veicināja mērenāki laikapstākļi, "Delfi Bizness" norādīja AS "Latvenergo" tirdzniecības analītiķe Karīna Viskuba.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Viņa norāda, ka februārī "Nord Pool" sistēmas cena bija 90,25 eiro par megavatstundu (EUR/MWh), kas ir samazinājums par 3%, salīdzinot ar janvāri. Tikmēr cenu kritums Baltijā bija ievērojami lielāks. Lietuvā vidējā elektroenerģijas cena februārī bija 104,74 EUR/MWh, kas ir kritums par 28%, salīdzinot ar mēnesi iepriekš. Latvijā mēneša vidējā cena samazinājās par 27% un bija 104,72 EUR/MWh. Viszemākā elektroenerģijas cena Baltijas reģionā aizvadītajā mēnesī bija Igaunijā – 104,63 EUR/MWh, kas bija par 26% mazāka nekā janvārī. Februārī ikstundas cenu amplitūda Baltijā svārstījās no 10,24 EUR/MWh līdz 322,90 EUR/MWh.

Kā skaidro Viskuba, aizvadītajā mēnesī "Nord Pool" sistēmas cenas samazinājumu galvenokārt veicināja mērenāki laikapstākļi. "Nord Pool" reģionā elektroenerģijas pieprasījums samazinājās par 9%, salīdzinot ar šo periodu pirms gada, turklāt tas ir samazinājies par 10% pret janvāra patēriņa datiem.

Februārī Ziemeļvalstīs hidrorezervuāru aizpildījuma līmenis pieauga par 3%, salīdzinot ar mēnesi iepriekš, bet arī februārī tas bija 8% zem normas robežas. Tajā pašā laikā vēja staciju izstrādes apjoms aizvadītajā mēnesī bija par 10% mazāks, salīdzinot ar janvāri. Lai gan februāra beigās dabasgāzes cenas strauji pieauga, mēneša vidējā cena mērenāku laikapstākļu dēļ nedaudz samazinājās, salīdzinot ar janvāri. Baltijā elektroenerģijas cenas samazinājumu veicināja arī gandrīz četras reizes pieaugušās enerģijas plūsmas no Krievijas, par 3% lielākas enerģijas plūsmas no Somijas, tikmēr plūsmas no Zviedrijas "SE4" tirdzniecības zonas samazinājās par 2%.

Tāpat Viskuba atzīmē, ka iepriekšējā mēnesī sistēmas un Latvijas elektroenerģijas nākotnes kontraktu cenām bija vērojama mērena pieauguma tendence. Tajā pašā laikā februārī Ziemeļvalstu hidrobilances līmenis turpināja uzlaboties no -6,3 teravatstundām (TWh) mēneša sākumā līdz -1,8 TWh zem normas robežas mēneša beigās. Savukārt februāra nogalē energoproduktu tirgos bija vērojams spēcīgs cenu lēciens.

Aizvadītajā mēnesī sistēmas nākamā mēneša kontrakta (Nordic Futures) cena bija 75,51 EUR/MWh, kas ir kāpums par 7%, un februāra beigās kontrakts noslēdzās ar 110,50 EUR/MWh. Līdzīga tendence februārī bija arī sistēmas 2023. gada 2. ceturkšņa kontraktam, kura cena pieauga par 8% un bija 51,88 EUR/MWh. Turklāt arī 2023. gada sistēmas kontrakts, kura vidējā cena aizvadītajā mēnesī bija 39,46 EUR/MWh, pieauga par 5%, mēnesi noslēdzot pie augstākās cenas − 47,50 EUR/MWh.

Februārī Latvijas nākamā mēneša kontrakta cena pieauga par 8% līdz vidēji 144,60 EUR/MWh, mēneša beigās sasniedzot 169,00 EUR/MWh. Latvijas 2023. gada 2. ceturkšņa kontrakta cena februārī bija 124,99 EUR/MWh, kas ir 7% kāpums, salīdzinot ar datiem pirms mēneša. Pieaugumu par 5% piedzīvoja arī Latvijas nākamā gada kontrakts, kura vidējā cena februārī bija 92,25 EUR/MWh, mēnesi sasniedzot ar 104,40 EUR/MWh.