Farmācijas uzņēmums 'Kalceks' paplašina noieta tirgu, startē Beļģijā

Latvijas farmācijas uzņēmums "Kalceks" ir noslēdzis ilgtermiņa sadarbību ar Vācijas farmācijas kompāniju "Fresenius Kabi" par medikamentu izplatīšanu Beļģijas tirgū.

Tādējādi uzņēmums turpina starptautisku biznesa paplašināšanos. Pašlaik tā ražotie medikamenti tiek eksportēti uz 77 pasaules valstīm.

"Vairāku gadu darbības laikā bijām uzaudzējuši apjomīgu reģistrēto medikamentu portfeli Beļģijā. Divu produktu komercializēšana ir rezultāts intensīvam un neatlaidīgam komandas darbam, kas mums ļaus nostiprināt pozīcijas dinamiskajā un stratēģiski svarīgajā Eiropas Savienības tirgū," skaidro AS "Kalceks" valdes loceklis Kaspars Kurpevičs.

Sadarbība ar veselības aprūpes grupas "Fresenius" meitasuzņēmumu paredz divu stacionārās aprūpes medikamentu – magnija sulfāta injekcijas un droperidola – izplatīšanu Beļģijas tirgū.

Latvijas uzņēmumam salīdzinoši īsā laikā ir izdevies noslēgt sadarbības ar globālām farmācijas kompānijām par "Kalceks" produktu izplatīšanu Eiropas Savienības valstīs – Vācijā, Beļģijā, Nīderlandē, Spānijā, Francijā, Polijā, vērtē tā vadiba.

"Līdz ar katru noslēgto sadarbību sekmīgi turpinām senās farmācijas tradīcijas. Tādas ir arī Beļģijā, ko atspoguļo piesātināta vietējo ražotāju pārstāvniecība un visu pasaules lielāko kompāniju klātbūtne. Šī faktiski palika viena no pēdējām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kur "Kalceks" medikamenti nebija komercializēti. Mums izdevies ielauzties jaunā tirgū un šobrīd strādājam pie reģistrēto produktu klāsta paplašināšanas arī citās valstīs, lai palielinātu starptautisko konkurētspēju," stāsta Kuprevičs.

Pamata produktu noieta tirgus uzņēmumam šobrīd ir Rietumeiropas valstis – Spānija, Lielbritānija, Francija un Nīderlande, kā arī Izraēla Tuvo Austrumu reģionā. Kopumā uz Eiropas valstīm tiek eksportēti aptuveni 60% no visiem produktiem. "Kalceks" ražotie medikamenti ir pieejami arī Ziemeļamerikā, Dienvidamerikā, Āfrikā Āzijā un Austrālijā.

AS "Kalceks" ir viens no vecākajiem farmācijas uzņēmumiem Baltijas valstīs, kas specializējas patentbrīvo medikamentu izstrādē, sākot no izpētes līdz ražošanai un izplatīšanai, - galvenokārt slimnīcu segmentam. Pieprasītākie produkti - neatliekamās palīdzības medikamenti, specializējoties CNS un kardiovaskulāro medikamentu terapeitiskajās grupās.

Pēc "Lursoft" datiem, 2021. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 104 miljoni eiro, tas guvis peļņu gandrīz 16,4 miljonu eiro apjomā. Togad uzņēmumā strādāja 56 cilvēki. 98,7% akciju sabiedrības pieder AS "Grindeks".