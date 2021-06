'Flixbus' paziņo par jaunu maršrutu atklāšanu Baltijā

Starptautiskais pasažieru pārvadātājs "FlixBus" no 2. jūnija piedāvā tālsatiksmes autobusu pārvadājumus arī Baltijā. Pirmais maršruts, ko paredzēts uzsākt jau 2. jūnija vakarā, ir Berlīne-Viļņa. Bet līdz 10. jūnijam paredzēts atklāt vēl vairākus maršrutus.

Kamila Zalevska, "FlixBus" biznesa attīstības vadītāja Baltijā un Polijā, uzsvēra, ka plāni uzsākt darbību Baltijā bija jau pērn, bet Covid-19 pandēmijas ierobežojumi tos izmainījuši. Līdz šī gada beigām uzņēmums paredzējis atklāt 16 maršrutus starp13 pilsētām Baltijas valstīs, savienojot 24 galamērķus 5 Eiropas valstīs. Latvijā paredzētas trīs pieturas - Rīgā (arī lidostā), Jelgavā un Bauskā, bet, kā pastāstīja Zalevska, 2022. gadā plānots paplašināt pieturvietu un galamērķu tīklu.

Igaunijā pašlaik pieturvietas paredzētas Tallinā un Pērnavā, savukārt Lietuvā - Viļņā, Kauņā, Šauļos, Paņevežā, Marijampolē, Traķos, Druskininkos un Alītā.

"FlixBus" arī sola, ka sadarbosies ar vietējiem transporta uzņēmumiem. Baltijas valstīs "FlixBus" galvenais vietējais sadarbības partneris ir Lietuvas autobusu operators "Ollex", kas nodrošinās pārvadājumus jaunajos maršrutos. Sešu darbības gadu laikā "FlixBus" ir izveidojis sadarbību ar vairāk nekā 300 autobusu pārvadājumu partneriem visā Eiropā.

"Mūsu maršrutu atklāšana notika tūrismam grūtos laikos, bet uzskatām, ka Baltija ir perspektīvs tirgus," uzsvēra Mihals Lemans, "FlixBus" izpilddirektors Baltijā, Polijā un Ukrainā, stāstot, ka uzņēmuma pirmskrīzes paplašināšanās plāni joprojām ir spēkā.

"FlixBus" izziņotie jaunie savienojošie reisi aties no Tallinas, Rīgas, Viļņas un Kauņas, bet galamērķu vidū būs Varšava un Berlīne. Biļetes iespējams iegādāties jau no 2. jūnija, bet to cena paredzēta sākot no 4,99 eiro vienā virzienā.

Sākotnēji piedāvājumā ietilps pieci maršruti: Viļņa-Varšava-Berlīne, Viļņa-Varšava, Tallina-Rīga-Varšava, kā arī divi reisi maršrutā Tallina-Viļņa. Bet jau jūnija beigās plānots atklāt vēl vairākus maršrutus, sola kompānija. Vairākos maršrutos paredzēti arī nakts reisi, tāpēc tos apkalpos divi vadītāji, tāpat ieviestas arī Covid-19 drošības normas, piemēram, visu brauciena laiku pasažieriem jālieto sejas maskas.

Jau ziņots, ka "FlixBus" sāka starpvalstu pārvadājumus Baltijā pērn, kad ceļošana bija iespējama "Baltijas burbulī", bet pandēmijas otrā un trešā viļņa laikā, pārvadājumi uz laiku tika pārtraukti.

Kopš 2013. gada uzņēmuma zaļie autobusi visā Eiropā ir pārvadājuši jau vairāk nekā 100 miljonus pasažieru. "FlixBus" pašlaik apkalpo 2500 galamērķus 29 Eiropas, Āzijas un Ziemeļamerikas valstīs.

"FlixBus Latvia" reģistrēts pērn 1. oktobrī un tas 100% pieder uzņēmumam "FlixMobility" GmbH, kas reģistrēts Vācijā, Minhenē.