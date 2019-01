'Food Union' jaunu 'Kārums' biezpiena sieriņu izstrādē ieguldījis gandrīz 625 000 eiro

Piena pārstrādes koncerns "Food Union" jauna zīmola "Kārums" biezpiena sieriņu izstrādē un palaišanā tirgū ieguldījis gandrīz 625 000 eiro, informēja kompānijā.

"Food Union" pārstāvji informēja, ka koncerns ir paplašinājis zīmola "Kārums" sortimentu ar jaunu produktu kategoriju, pirmo reizi radot jaunas formas biezpiena sieriņus ar pildījumu un beļģu šokolādes glazūru. Kopumā radīti trīs jauni "Kārums" biezpiena sieriņi.

"Jaunie sieriņi ar beļģu šokolādes glazūru ir sākums vairākiem jauninājumiem kā biezpiena sieriņu kategorijā, tā arī citu pa ceļam baudāmo našķu segmentā, kurus plānojam ieviest līdz ar svaigo piena produktu Izcilības centra attīstību," teica "Food Union" mārketinga direktore Ieva Ražinska.

Jau ziņots, ka Latvijā "Food Union" apgrozījums 2017. gadā bija 115,9 miljoni eiro, kas ir iepriekšējā gada līmenī. Tostarp "Rīgas piena kombināta" un tās meitasuzņēmuma "Valmieras piens" apgrozījums bija 82,4 miljoni eiro, bet "Rīgas piensaimnieka" apgrozījums bija 33,5 miljoni eiro.

"Food Union" ietilpst "Rīgas piensaimnieks", kā arī "Rīgas piena kombināts", "Valmieras piens", saldējuma ražotājs "Premia" Igaunijā, uzņēmumi "Premier Is" un "Hjem Is" Dānijā, "Isbjrn Is" Norvēģijā, "Alpin57Lux" Rumānijā, "Ingman Ice Cream" Baltkrievijā. Koncerna lielākais akcionārs ir Krievijas uzņēmējs Andrejs Beshmeļņickis.