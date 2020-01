'Food Union' Latvijā 2019. gadā investējis vairāk nekā 10 miljonus eiro

Piena pārstrādes koncerns "Food Union" izaugsmē Latvijā 2019. gadā ir ieguldījis vairāk nekā 10 miljonus eiro, pauda "Food Union" vadītājs Eiropā Normunds Staņēvičs.

"2019. gadā "Food Union" izaugsmē Latvijā ir ieguldīti vairāk nekā 10 miljoni eiro. Šīs investīcijas tika mērķētas uz uzņēmuma operatīvās darbības un ražošanas procesu efektivitātes un konkurētspējas paaugstināšanu, jaunu plašpatēriņa produktu izstrādi. Taču galvenokārt, lai stiprinātu "Food Union" Rīgas ražotni ("Rīgas piena kombinātu") kā saldējuma citadeli Eiropā, bet "Valmieras piena" ražotni - kā specializētu ražotni ar būtiskām biznesa vadības funkcijām," pauda Staņēvičs.

Tāpat viņš pastāstīja, ka 2019. gads eksporta kontekstā koncernam bija stabilitātes gads. "Food Union" pērn turpināja darbu pie pozīciju stiprināšanas esošajos mērķa tirgos, starp kuriem lielākie ir Azerbaidžāna, Ukraina un Lielbritānija. Vienlaikus "Food Union" paplašināja piedāvājumu Izraēlā ar kausētajiem sieriem "Dzintars" un biezpiena sieriņiem "Kārums" beļģu šokolādē.

Pēc viņa sacītā, turpinot attīstīt svaigo piena produktu izcilības centru, "Food Union" pērn sāka arī plānoto "Rīgas piensaimnieka" juridisko pievienošanu "Rīgas piena kombinātam". "Svaigo piena produktu izcilības centra mērķis ir apvienot zināšanas un tehnoloģijas vienuviet - "Rīgas piena kombinātā", lai palielinātu "Food Union" grupas Latvijā ražošanas kapacitāti, paplašinātu produktu piedāvājumu un nostiprinātu mūsu produktu zīmolu tirgus pozīcijas, kā arī nodrošinātu mūsu darbiniekiem darbu jaunā un modernā vidē," atgādināja Staņēvičs.

Viņš rezumēja, ka kopumā 2019. gads Latvijas tirgū sektoram vērtējams ar "plus zīmi", neraugoties uz vēsajiem laikapstākļiem, kas iespaidoja saldējumu tirdzniecību.

Tāpat Staņēvičs pastāstīja, ka aizvadītajā gadā uzņēmums radīja arī vairākus jaunumus - saldējumu "Pols" melnajā vafelē, kas kļuva par aizvadītās vasaras dižpārdokli. "Food Union" pērn, pēc Staņēviča paustā, kļuva par dzeramo jogurtu līderi Latvijā, pateicoties "Lakto" sortimenta paplašināšanai. Tāpat koncerns atjaunoja piena produktu zīmolu "Valmiera".

Komentējot nākotnes plānus, viņš norādīja, ka "Food Union" arvien vairāk plāno radīt saldējumus Latvijā pēc grupas uzņēmumu pasūtījuma, pateicoties saldējuma kompetences centra izveidei Latvijā.

Pēc viņa sacītā, tāpat kā pērn arī turpmāk īpaši lielā fokusā "Food Union" vēl vairāk būs konkurētspējas paaugstināšana un kvalificēta darbaspēka piesaiste. Vēl viens nozīmīgs izaicinājums ir spēcīgas komandas veidošana, noturot esošos un piesaistot jaunus talantus.

Jau ziņots, ka "Food Union" grupas apgrozījums Eiropā 2018. gadā pārsniedza 280 miljonus, kas ir par 11% vairāk nekā iepriekšējā periodā, un grupa strādāja ar vairāk nekā 9,8 miljonu peļņu.

"Food Union" grupa apvieno trīs lielākos piena pārstrādes un saldējuma ražošanas uzņēmumus Latvijā - "Rīgas piena kombināts", "Valmieras piens" un "Rīgas piensaimnieks", lielāko saldējuma ražotāju Igaunijā "Premia", lielāko saldējuma ražotāju Dānijā "Premier Is" un saldējuma izplatītāju "Hjem Is", saldējuma ražotāju Norvēģijā "Isbjorn Is", saldējuma ražotāju Rumānijā "Alpin57Lux" un saldējuma ražotāju Baltkrievijā "Ingman Ice Cream". 2018. gadā "Food Union" atvēra divas piena produktu un bērnu pārtikas ražotnes Ķīnā.