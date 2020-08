Piena pārstrādes koncerns "Food Union" svaigo piena produktu izcilības centra projektu plāno pabeigt līdz gada beigām, teica "Food Union" vadītājs Eiropā Normunds Staņēvičs.

Viņš atzina, ka ārkārtējais stāvoklis ieviesa korekcijas "Food Union" svaigo piena produktu izcilības centra izveides plānos - atsevišķu ražošanas iekārtu pārnešanu noteikto ierobežojumu dēļ nācies uz laiku apturēt, tā vietā koncentrējoties uz ražošanas efektivitāti un kvalitāti. Taču, neraugoties uz to, "Food Union" cer projektu pabeigt līdz šā gada beigām.

Tāpat "Food Union" mērķtiecīgi šogad attīstīja e-komercijas platformas ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā, Rumānijā un Dānijā. Latvijā grupa atvērusi interneta platformu "Pienaveikals.lv" un strauji savākusi pastāvīgo pircēju pulku.

Viņš teica, ka Covid-19 nav mainījis "Food Union" kopējo attīstības stratēģiju, ticību lieliem, spēcīgiem zīmoliem. "Mēs turpināsim būt tirgus inovatori, atjauninot tradicionālus produktus ar nostaļģisku vērtību, kā arī eksperimentējot ar garšu ziņā komplicētākiem un drosmīgākiem risinājumiem nišas produktu veidolā," teica "Food Union" vadītājs Eiropā.

Staņēvičs piebilda, ka jauno produktu izstrādes darbs norit, sekojot līdzi pasaules tendencēm un vietējā tirgus patēriņa paradumu izmaiņām. Cilvēki vairāk pavada laiku mājās, vairāk pievērsušies gatavošanai, un grupa to ņem vērā jauno produktu izstrādē. Tostarp, rudenī plānots laist apgrozībā virkni jaunu produktu piena produktu kategorijā.

Tāpat "Food Union" iecerējis stiprināt savas kompetences saldējuma jaunumu izstrādē visiem Eiropas uzņēmumiem - sācies aktīvs darbs pie 2020. gada jaunajiem produktiem, no kuriem daļu ražos Latvijā Eiropas uzņēmumu vajadzībām.

Komentējot "Food Union" šā gada mērķus kopumā, viņš teica, ka ārkārtējā stāvokļa sākumā grupa noteica divas galvenās prioritātes - darbinieku, viņu ģimeņu veselība un drošība, kā arī ražošanas nepārtrauktība. "Ieviesām uz risku balstītu domāšanu, bet vienlaikus arī atvērtu skatu uz potenciālām iespējām," sacīja Staņēvičs.

Viņš pauda gandarījumu, ka, pateicoties striktajiem drošības pasākumiem grupas uzņēmumu ražotnēs un darbinieku atbildības līmenim, "Food Union" nav bijis neviens saslimšanas Covid-19 gadījums uzņēmumos Latvijā. Tāpat ražošana noritēja bez pārtraukumiem un apgrūtinājumiem. Kopš marta attālinātā režīmā sekmīgi norit arī administratīvais darbs.

Viņš arī teica, ka "Food Union" izmantojis Covid-19 laika sniegtās iespējas, piesaistot papildu darbaspēku. "Šajā gadā mums bija vieglāk piesaistīt darbiniekus sezonas darbam. Redzot izmaiņas darba tirgū, kad vairums cilvēku palika bez darba, mēs aktivizējām rekrutēšanu un pieņēmām darbā lielāko daļu no 130 uz to brīdi atvērtajām vakancēm, lielākā daļa no tām sezonas darbā," viņš sacīja.

Rezumējot pandēmijas ietekmi, Staņēvičs teica, ka "Food Union" darbs kopumā Covid-19 ietekmē, izņemot aizkavēšanos ar atsevišķu ražošanas līniju pārcelšanu, noritēja kā ierasts. Līdz gada beigām grupa plāno izstrādāt un palaist tirgū visus ieplānotos produktus.

Jau ziņots, ka "Rīgas piensaimnieka" pievienošana "Rīgas piena kombinātam" bija viens no svaigo piena produktu izcilības centra izveides soļiem, kura mērķis ir palielināt "Food Union" grupas Latvijā ražošanas kapacitāti, paplašināt produktu piedāvājumu un nostiprināt produktu zīmolu tirgus pozīcijas. Svaigo piena produktu izcilības centrs veidots uz "Rīgas piena kombināta" zināšanu un tehnoloģiju bāzes un "Rīgas piensaimnieka" juridiskā pievienošana "Rīgas piena kombinātam" bija stratēģiski nozīmīgs un plānots solis.

Tāpat vēstīts, ka "Food Union" grupa apvieno trīs lielākos piena pārstrādes un saldējuma ražošanas uzņēmumus Latvijā - "Rīgas piena kombināts", "Valmieras piens" un "Rīgas piensaimnieks", kas pievienots "Rīgas piena kombinātam".

Tāpat grupā ir lielākais saldējuma ražotājs Igaunijā "Premia" un "Premia" Lietuvā, lielākais saldējuma ražotājs Dānijā "Premier Is" un saldējuma izplatītājs "Hjem Is", saldējuma ražotājs Norvēģijā "Isbjørn Is", saldējuma ražotājs Rumānijā "Alpin57Lux" un saldējuma ražotāji Baltkrievijā "Ingman Ice Cream" un Krievijā "Hladokombinat No.1". 2018.gadā "Food Union" atvēra arī divas piena produktu un bērnu pārtikas ražotnes Ķīnā. "Food Union" nodarbināti vairāk nekā 3100 cilvēku.