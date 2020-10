Foto: Ieskats 'Bite One IT' datu centrā

Šogad infrastruktūras modernizēšanā, uzstādot jaunākās "Nokia" sakaru infrastruktūras ierīces, jauna datu centra izveidē un esošā paplašināšanā kopsummā ieguldīti 500 000 eiro, informē "Bite".

Datu centrs ir vieta ar īpaši pielāgotiem apstākļiem serveru izvietošanai un drošai izmantošanai visu diennakti. Tā ir serveru telpa, kurā individuālos nodalījumos, paaugstinātas drošības apstākļos tiek glabāti dažādu uzņēmumu serveri un citas to darbībai nepieciešamās komponentes. Datu centra spējas ir pielāgotas dažādām uzņēmumu vajadzībām, tostarp mākoņpakalpojumiem, virtuālajam privātajam tīklam, video straumēšanai, interneta un datu pārraidei un citiem pakalpojumiem.

"Līdz ar digitalizāciju ir pieaugusi IKT infrastruktūras nozīme, jo pieaug arī datu uzglabāšanas un pārvaldības prasības," norāda "Bites" vadītājs Kaspars Buls.

Lai nodrošinātu pilnīgu drošību, modernākajos datu centros tiek nodrošināta nepārtraukta apsardze, tas ir aprīkots ar biometrisko drošības sistēmu, lai neviena nepiederoša persona tajā nevarētu iekļūt. "Bite One IT" datu centrā ir vairāki savstarpēji pilnīgi neatkarīgi maģistrālie optikas pievadi, kuri nodrošina augstas pieejamības interneta pieslēgumus gadījumam, ja primārais interneta avots nestrādā. Rezervēti nepārtrauktās barošanas bloki (UPS) un dīzeļģenerators, kas elektrības apgādes traucējumu laikā spēj nodrošināt pilnvērtīgu datu centra darbību. Savukārt, lai pasargātu serverus no ugunsnelaimēm, telpas aprīkotas ar īpašu ugunsdzēšanas sistēmu – tā ugunsgrēka vai aizdegšanās laikā izdala gāzi, kas ķīmiska procesa rezultātā pilnībā apslāpē liesmas, bet nav kaitīga ne tehnikai, ne cilvēkiem telpā. Šāda līmeņa drošības nodrošināšana ikvienā birojā ir teju neiespējama vai nesamērīgi dārga.

Uzņēmumiem ir jānodrošina stabila un droša pieeja datiem tiem darbiniekam, kas strādā no mājām – tas uzņēmumu IT speciālistiem ir licis konfigurēt serveru pieejas iespējas, kas var radīt draudus serveru drošības risinājumiem. Lai no tā izvairītos, būtiski ir kombinēt datu glabāšanas iespējas, līdzās fiziskajiem serveriem izmantojot arī virtuālos serverus. Tas ļauj ne vien piekļūt datiem nepārtraukti no jebkuras vietas pasaulē, bet arī ļauj ievērojami ātrāk reaģēt uz klientu datu kapacitātes izmaiņām.

Mākoņpakalpojumu risinājumi ļauj uzņēmējiem būtiski ietaupīt līdzekļus IKT infrastruktūras izveidē un uzturēšanā. Piemēram, vidējās izmaksas iegādājoties, uzstādot un uzturot fizisku serveri birojā mērāmas vairākos tūkstošos eiro, bet virtuālo privāto serveru nomas maksa ir nesalīdzināmi zemāka, papildus tam saņemot tehnisko atbalstu.